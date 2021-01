Transparente Transportprozesse und wertvolle Touren-Reports für B&B Logistik

Seit 2007 arbeitet das Unternehmen mit WEBFLEET, seit einigen Monaten ergänzt um die Asset Tracking Lösung. Dabei setzt die B&B Logistik AG darauf, die Kommunikation mit den eigenen Fahrern zu erleichtern, Routen und Touren effizient zu planen, Kraftstoff und Kosten einzusparen und insbesondere den Kunden verlässliche Aussagen über Lieferungen geben zu können.

Die B&B Logistik AG transportiert vorwiegend industrielle Güter für Kunden in Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Deutschland, darunter hauptsächlich Coils, also Stahl, und Rohprodukte für die Industrie. Die Routen der Fahrer führen dabei insbesondere durch das westliche Europa. Aber auch Skandinavien, Großbritannien, Spanien, Österreich, Schweiz oder Italien sind regelmäßige Ziele. Der Fuhrpark verfügt über mehr als hundert Zugmaschinen und 160 Auflieger.

„Für uns war es bisher sehr zeitaufwendig und schwierig nachzuvollziehen, welche Auflieger wo standen, welches Fahrzeug damit unterwegs war und welcher Fahrer damit gefahren ist. Das war nicht zweifelsfrei zuzuordnen – auch bei eventuellen Schäden“, erinnert sich Arnaud Hercek, Operation Manager bei der B&B Logistik AG. Mit WEBFLEET Asset Tracking haben die Disponenten im Unternehmen nun alle Auflieger und Zugmaschinen im Blick.

Insgesamt beschäftigt die B&B Logistik AG 160 Fahrer, die europaweit unterwegs sind. Disponenten planen alle Touren und schicken diese direkt an die Fahrer. Diese empfangen dann die Aufträge über die PRO 8275 und PRO 8375 Driver Terminals im Fahrzeug und bekommen ihre Instruktionen für den gesamten Arbeitstag ins Fahrerhaus geliefert. Vorteilhaft ist zudem die durchdachte Navigation: „Unsere Fahrer bekommen die Staus angezeigt und das System kalkuliert automatisch die schnellste, passende Route“.

Kraftstoffersparnis, umweltfreundliche Geschwindigkeit, Fahrmanöver, Schalten, Ausrollen

Mit den Opti-Drive-Reports von WEBFLEET und durch verantwortungsvolleres Fahren im täglichen Geschäft reduziert das Unternehmen kontinuierlich seine Ausgaben bei Kraftstoff und Flottenwartung. „Jeder Fahrer hat sich daran gewöhnt, einfach darauf zu achten und wir haben die Auswertung mit in unsere Prozesse integriert – etwa, wenn wir die Reports über die Tankfüllstände am Monatsende ziehen und den Bestand an Diesel kalkulieren“, so der Operation Manager. Die Disponenten führen regelmäßig Gespräche mit ihren Fahrern und werten die Reports aus. Quelle: Webfleet