Freiraum für Investitionen: Geschäftsführer Klaus Müer wird Alleingesellschafter von WSW Software

Klaus Müer ist ab sofort Alleingesellschafter der WSW Software GmbH, die IT-Lösungen für die Produktion, die Logistik, den Zoll und Außenhandel sowie für Business Analytics anbietet. Dazu hat Klaus Müer, der bislang geschäftsführender Gesellschafter war, die von der SALT Solutions AG gehaltenen Geschäftsanteile in Höhe von 75 Prozent übernommen.

WSW Software, seit 2012 eine Tochtergesellschaft von SALT Solutions, steht damit wieder völlig eigenständig da – mit allen damit verbundenen Vorteilen: Das Unternehmen ist unabhängig in seinen Entscheidungen, und die erwirtschafteten Gewinne müssen nicht mehr abgeführt werden, sondern verbleiben in der Firma, wodurch sich die Liquidität und damit auch die Investitionssicherheit erhöhen. „Diese Eigenständigkeit ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer erfolgreichen Firmengeschichte. Für mich war das eine Herzensangelegenheit, denn WSW Software ist mein berufliches Zuhause und wie eine Familie für mich. Dank der neu gewonnenen Unabhängigkeit können wir in Zukunft das Unternehmen strategisch ganz nach unseren Vorstellungen aufstellen und das Lösungs- und Serviceportfolio zielgerichtet ausbauen“, kommentiert Klaus Müer.

Das bedeutet konkret: Die Position von WSW Software als führender Anbieter SAP-basierter Add-ons für die Automobilindustrie soll gefestigt und die Entwicklung smarter digitaler IT-Lösungen und -Services zur Optimierung von Logistik-, Fertigungs-, Zoll- und Business-Analytics-Prozessen intensiviert werden. Eine weitere Kernaufgabe sieht Klaus Müer in der Sicherung und dem kontinuierlichen Ausbau der Arbeitsplätze. „Wir bieten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neben einem modernen Arbeitsumfeld und einer leistungsgerechten Vergütung vor allem ein Betriebsklima, in dem sie sich wohlfühlen und das die Zusammenarbeit und den Teamgeist stärkt. Das genauso wie regelmäßige Weiterbildungen und attraktive Work-Life-Balance-Modelle mit Homeoffice und flexibler Teilzeitarbeit sind zentrale Voraussetzungen, um hochqualifiziertes Personal langfristig zu binden.“

Klaus Müer ist seit 2004 bei der WSW Software GmbH, die 2019 einen Umsatz von 13,9 Millionen Euro erzielte und gegenwärtig 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sowie über 400 aktive Kunden zählt. 2008 übernahm er die Geschäftsführung des IT-Dienstleisters. Davor hat der diplomierte Wirtschaftswissenschaftler als Berater mit Schwerpunkt auf Logistik in SAP unter anderem bei der Beratungsgesellschaft BearingPoint gearbeitet. Möglich wurde der Erwerb der Gesellschafteranteile von SALT Solutions, weil das Unternehmen an Accenture verkauft wurde.

Firmenprofil WSW Software GmbH

Die 1986 gegründete WSW Software GmbH beschäftigt gegenwärtig 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählt über 400 aktive Kunden aus unterschiedlichen Industrien. Das Kerngeschäft von WSW Software ist die Entwicklung und der Vertrieb von IT-Lösungen für die Produktion, die Logistik, den Zoll und Außenhandel sowie für Business Analytics. Zum Produktportfolio zählen unter anderem die Plattformen SPEEDI® und JUNIQ® mit Add-ons für SAP ERP beziehungsweise für SAP S/4HANA, die leistungsstarke JIS- und Logistik-Plattform LOJISTIX®, das webbasierte Manufacturing-Execution-System (MES) VALERIS® oder die Business Analytics Suite YODA® mit ihren vordefinierten KPI-Paketen. Umfassende Serviceleistungen – von Managed Services bis hin zum 24/7 Support – runden das Angebot ab. Alle WSW-Lösungen zeichnet eine hohe Modularität und Konfigurierbarkeit und die einfache Anbindung an angrenzende Systeme aus. WSW Software ist darüber hinaus Mitglied im Technologieverband MES D.A.CH sowie in den Branchenverbänden VDMA und Bitkom. Mit einem kununu-Score von 4,6 und einer hundertprozentigen Weiterempfehlungsrate zählt der IT-Dienstleister zu den Top-Arbeitgebern in der IT-Branche.

