t-matix solutions in die Top10 der Smart-City-Lösungsanbieter gewählt

Ein aktuelles Beispiel ist der Winterdienst. Die aktuellen winterlichen Verhältnisse bedeuten jede Menge Arbeit für die Straßenräumdienste. Smart-City-Lösungen wie die automatisierte Eiserkennung an exponierten Straßenstellen oder Benachrichtigungen über den Füllstand bei Salzsilos, sollte dieser eine bestimmte Grenzmenge erreichen, unterstützen die Räumungsdienste enorm und steigern die Effizienz der Fahrten.

Regelmäßige Kontrollfahrten werden nun nicht mehr benötigt, sondern die Straßendienste fahren nur noch aus, wenn die Straßenverhältnisse es erfordern oder die Füllstände der Salzsilos einen kritischen Grenzwert erreicht haben. Sensoren in der Fahrbahn lösen Alarmierungen aus und übermitteln die aktuellen Parameter. Diese Benachrichtigungen sowie detaillierte Echtzeit-Informationen wie Fahrbahntemperatur, Witterung, Niederschlagsart und Wasserfilmdichte werden via App an die zuständigen Mitarbeiter übermittelt, die dann über die notwendigen Maßnahmen entscheiden. Darüber hinaus kann das Streumaterial punktgenau den Gegebenheiten angepasst werden. Diese smarte Winterdienstlösung wurde unter anderem in der Stadt Deutschlandsberg umgesetzt.

Für diese Lösungen, basierend auf der t-matix IoT-Plattform, wurde t-matix vom Magazin CIO Applications Europe unter die Top10 Smart City Lösungsanbieter gewählt. Die flexible und herstellerunabhängige IoT-Plattform des Unternehmens ermögliche es Kunden, aus einer Vielzahl von fertigen Anwendungen und Lösungen zu wählen und sofort mit der Digitalisierung zu starten. t-matix will sich zunehmend als IoT-Lösungsanbieter im internationalen Markt etablieren und hat mitunter eine Partnerschaft mit der österreichischen Telekom-Tochter Magenta geschlossen, um eine nahtlose IoT-Konnektivität in den Städten zu ermöglichen. Quelle: t-matix solutions