Schwartz Public Relations gewinnt Etat der Datenschutz-Suchmaschine Startpage.com

München, 21. Januar 2021 – Startpage, die diskreteste Suchmaschine der Welt, vertraut in ihrer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den deutschen Markt ab sofort auf Schwartz Public Relations. Die Münchner Agentur setzte sich in einem kompetitiven Pitch um den Etat der Datenschutz-Suchmaschine Startpage mit Hauptsitz in Den Haag gegen mehrere andere namhafte Agenturen durch.

Ab sofort berät Schwartz Public Relations Startpage bei der strategischen Kommunikation, bei Medien- und Influencer-Kontakten, der Positionierung von Sprechern und der Entwicklung von Inhalten. Ziel ist es, ein größeres Bewusstsein für Datenschutz im Zusammenhang mit Internet-Suchmaschinen zu schaffen und Startpage weiter als Vordenker in Sachen Privatsphäre von Konsumenten und Datenschutz zu positionieren.

Startpage wurde 2006 von Robert E. G. Beens mitgegründet, mit dem Ziel, die diskreteste Suchmaschine der Welt zu sein. Startpage speichert keine personenbezogenen Daten seiner Nutzer, erstellt keine Nutzerprofile und verkauft keine Suchhistorien. Dies funktioniert, indem Startpage die eingegebenen Suchanfragen anonymisiert und erst dann an den Google-Suchindex weitergibt. So liefert Startpage hervorragende Suchergebnisse, die aber weder personalisiert noch von vorherigen Suchen beeinflusst sind.

“Expertise in den Bereichen Public Relations, digitale Kommunikation, Consumer Tech und Influencer Relations machen Schwartz PR zu einem idealen Partner für unser Wachstum im deutschen Markt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, um die Startpage-Mission von Privatsphäre für Konsumenten und dem Schutz personenbezogener Daten zu kommunizieren”, sagt Jaqueline Dennington, Vice President Marketing bei Startpage.

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019 und 2020 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in Continental Europe ausgezeichnet.

