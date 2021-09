HanseGarnelen: Frische-Kick für Handel und Gastronomie

(Glückstadt, 15.09.2021) – Die HanseGarnelen AG forciert das Geschäft mit frischen HanseGarnelen mit der Einführung eines eigenen Bereiches für Geschäftskunden auf ihrer Webseite und stärkt den Vertrieb. Das Unternehmen richtet sich verstärkt an Einzel- und Großhändler, Caterer, die Gastronomie und den Fischspezialitätenhandel. Mit Marion Wolbeck und Yves Loerke treiben zwei Profis den Auf- und Ausbau des Vertriebs voran. Nach einem erfolgreichen Start mit dem Privatverkauf über den Onlineshop ist der neue Bereich ein weiterer Schritt, um als Pionier der Produktkategorie “Frische Garnelen” seine Marktposition auszubauen.

“Wir sind überzeugt vom großen Potenzial für frische HanseGarnelen und realisieren für Geschäftskunden ein besonderes Erlebnis rund um den Genuss unserer frischen HanseGarnelen aus einer nachhaltigen Zucht ohne Antibiotika oder künstliche Zusätze”, unterstreicht Vorstand Rupert Baur die Vorzüge der regionalen Zucht. Sie ermögliche eine fangfrische und deutschlandweite Lieferung in weniger als 24 Stunden. “Marion Wolbeck und Yves Loerke freuen sich auf die Zusammenarbeit und den Dialog mit den marken- und qualitätsbewussten Händlern und Gastronomen”, ist Rupert Baur überzeugt vom enormen Potenzial für frische HanseGarnelen.

Marion Wolbeck ist verantwortlich für die Platzierungen im Handel und Großhandel, und Yves Loerke hat die Gastronomie unter seinen Fittichen. “Das Vertrauen in uns und unser Produkt ist die größte Motivation und Verpflichtung. Wir möchten unsere Partner für unsere frischen HanseGarnelen begeistern”, ist Marion Wolbeck voller Elan für die neue Aufgabe. Yves Loerke reizt ebenfalls die Herausforderung: “Wir blicken zuversichtlich in eine Zukunft mit viel Raum in einem wachsenden Markt. Eine Zucht nach sozialen, ökologischen und unter Beachtung der strengsten Gesundheitskriterien für Mensch und Tier und die fangfrische Lieferung entsprechen den Bedürfnissen und Erwartungen vieler Menschen.”

HanseGarnelen boomt. Das Unternehmen errichtet in Glückstadt eine weitere Heimat für eine nachhaltige Zucht von frischen HanseGarnelen. Nach Übernahme und Umbau der Anlage in Grevesmühlen ist der Bau der neuen Anlage in Glückstadt der zweite Standort für eine regionale Zucht von frischen HanseGarnelen. Die hochmoderne Anlage ermöglicht eine Zucht von rund 85 Tonnen pro Jahr. Ziel ist es, einer der führenden Anbieter von frischen Garnelen mit der besten Qualität zu werden und diese neue Marktkategorie im Sinne der Nachhaltigkeit weiter auszubauen.

Die HanseGarnelen AG trägt als ein Pionier der Gattung “Frische Garnelen” zu einer nachhaltigen Zukunft bei, die wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortung und Schutz der Umwelt verbindet.

Die frischen Garnelen wachsen in einem bestmöglich dem natürlichen nachempfundenen und artgerechten Lebensraum ohne den Einsatz von Antibiotika oder künstlichen Zusätzen auf – natürlich, regional, frisch. Frische Garnelen sind ein Produkt von höchster Qualität, das bei jeder möglichen Art der Zubereitung einen sinnlichen Genuss erzeugt.

