Buchtipp in der Corona-Krise: Reise zu fantastischen Welten

Abenteuerliche Expeditionen zu fremden Planeten

Die Corona-Krise zwingt zu eingeschränkter Bewegungsfreiheit. Landesgrenzen sind geschlossen, doch der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Diese Romane entführen in fantastische Welten – Abenteuer, Spannung und Liebe inbegriffen.

Auf eine fantastisch-literarische Reise entführt Dieter Janz mit seinem 600-Seiten-Roman „Bapogana“ (ISBN: 978-3-939478-355). Nach einem Schlag in den Nacken findet sich der Architekt David Schüttler plötzlich als Mr. David Shuttler in einem fremden Land wieder und das größte Abenteuer seines Lebens beginnt. Gespickt mit Intrigen, gefährlichen Situationen, spannenden Begebenheiten und einer gehörigen Portion Liebe lässt dieser Roman seine Leser in eine Welt eintauchen, die es im „normalen” Leben eigentlich nicht gibt, oder doch?

Ute Raasch veröffentlichte mit „Das Geheimnis von Antakana“ (ISBN 978-3-95716-120-8) ihren zweiten Fantasy-Roman im Verlag Kern. Wie schon im Vorgänger-Roman „Die Rückkehr der Vako” (ISBN: 9783957160119) lässt sie ihre Leser auch hier tief in die Geheimnisse fremder Planten eintauchen.

Als sie die fremde Welt Antakana erforschen, sind alle Expeditionsteilnehmer hellauf begeistert. Dieser Planet ist wirklich bestens geeignet zur Gründung einer menschlichen Kolonie. Colonel Kavan Summer allerdings ist verwirrt: Alles hier kommt ihm vom ersten Moment an merkwürdig vertraut vor. Zudem stellen sich bei ihm Kenntnisse ein, über die er eigentlich gar nicht verfügen kann. Und dann taucht plötzlich die Antakanerin Aditi auf, mit der Kavan etwas zu verbinden scheint….

