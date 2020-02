Wenn die Ferne ruft

Infos zu Auslandsaufenthalten auf der JugendBildungsmesse Frankfurt

Jahr für Jahr zieht es eine Vielzahl junger Menschen in die Ferne. Ob ein High School Jahr in den USA, ein Sprachkurs in Frankreich oder ein Au-Pair-Jahr in China, die Möglichkeiten sind vielfältig. Auf der JugendBildungsmesse JuBi Frankfurt können sich alle Weltentdecker einen Überblick über die unterschiedlichen Optionen verschaffen und Angebote verschiedener Organisationen vor Ort vergleichen. Die Spezialmesse zu Auslandsaufenthalten findet am Samstag, den 14. März 2019, im Lessing-Gymnasium statt und informiert zu Schüleraustausch, Sprachreise, Work & Travel, Freiwilligenarbeit, Au-Pair sowie Studium und Praktikum im Ausland. Der Eintritt ist kostenlos.

Die JuBi richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse, an Lehrkräfte und Eltern sowie Schulabgänger, Azubis und Studierende. Besucher der Messe profitieren von der Expertise und den Erfahrungen internationaler Bildungsexperten und ehemaliger Teilnehmenden, welche an den Ständen zu ihren Programmen informieren. Zusätzlich sorgt der Infostand von weltweiser für die Beantwortung individueller Fragen. So erhält man hier Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten, wie beispielsweise dem Auslands-BAföG oder Stipendien. Dazu zählen auch die WELTBÜRGER-Stipendien, welche im Rahmen der JuBi für Schüleraustausch, Sprachreise und Gap Year Programme ausgeschrieben werden.

Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt und Schirmherr der JugendBildungsmesse Peter Feldmann weiß: „Von der Weltneugier junger Menschen profitiert unsere Gesellschaft. Ihre Erfahrungen im Ausland lassen sie zu selbstbewussten und polyglotten Weltbürgern werden. ln Zeiten voranschreitender Globalisierung erwerben sie in der Ferne interkulturelle Kompetenz. Diese darf man heutzutage wohl zu den international wichtigsten Soft Skills zählen.“

Als eine der größten Spezial-Messen zum Thema „Bildung im Ausland“ tourt die JugendBildungsmesse jährlich durch über 50 Standorte in ganz Deutschland. Infos, Ausstellerliste und Stipendieninformationen gibt es unter www.weltweiser.de.

Kurz und bündig

JuBi – Die JugendBildungsmesse in Frankfurt am 14. März 2020

Lessing-Gymnasium

Fürstenbergerstraße 166

60322 Frankfurt

ÖPNV: U-Bahn bis Holzhausenstraße

10 bis 16 Uhr – Eintritt ist frei!

Weiterführende Links

www.weltbuerger-stipendien.de – www.jugendbildungsmesse.de – www.handbuchfernweh.de

www.gap-year.de – www.privatschulen-weltweit.de – www.stubenhocker-zeitung.de

Über uns

weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren.

Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdeckern, sich persönlich von Experten der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber und eine Zeitung zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden.

Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich unserer Meinung nach nicht entgehen lassen.

Pressekontakt

weltweiser – Der unabhängige Bildungsberatungsdienst

Ivo Thiemann – Büro Bonn

Prinz-Albert-Straße 31 – 53113 Bonn

E-Mail: presse@weltweiser.de

Telefon: 0228 39 184 784