Tagungstisch mal anders: Klapptisch „Solid“

A.B.C. Worldwide bringt Tagungstisch aus Massivholz auf den Markt

Dieser Tisch der Marke „Bison“ revolutioniert den Konferenz-Sektor! Der Tisch „Solid“ ist ein Klapptisch, aber ein ganz Besonderer, denn er besteht aus Massivholz. Seine Stollen gibt es wahlweise aus Eiche oder Buche, auf Wunsch auch aus Metall. Die abgespreizten Stollen geben ihm eine reizvolle Optik. Auf dem Gestell ruht eine Massivholzplatte aus solider Eiche. In diesem Beispiel ist sie vier Zentimeter dick, sie kann aber auch in anderen Stärken hergestellt werden. Alternativ kann „Solid“ auch mit einer HPL-Platte ausgestattet werden. Die Mindestgröße für den Tisch beträgt 140 mal 70 Zentimeter. Er ist klappbar und stapelbar. Seine patentierten Klappscharniere sind „Made in Germany“ und bestehen aus Metall sowie Glasfaser-verstärktem Kunststoff.

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 200.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

