Tag der offenen Tür im INJOY Hagen

Auch in diesem Jahr startet das INJOY Hagen mit einem Tag der offenen Tür ins neue Jahr. Der führende Fitnessclub präsentiert am 26. Und 27. Januar 2020 die zahlreichen Trainingsmöglichkeiten rund um das Thema Gesundheit und Fitness. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Vorstellung des neuen INJOY Hagen mit ihren gesundheitsorientierten Programmen, wie das Dr. Wolf Rückenzentrum, die HOIST Trainingsgeräte und das medizinische GALILEO Vibrationstraining.

Gerade zu Beginn des neuen Jahres sind viele hochmotiviert. Unter den meist gesteckten Zielen tummeln sich altbekannte Vorhaben, wie abnehmen, mehr Bewegung, weniger Stress und ein gesünderer Lebensstil.

Fit mit INJOY Hagen

Unter dem Motto “Fühl Dich NEU“ vereint das INJOY Hagen sämtliche Ange bote aus Fitness und Gesundheit. Hier können sich Mitglieder auf individuell zugeschnittene Trainingspläne und vielfältige Kursangebote freuen – und das ganz ohne Ergänzungsmittel und Diäten.

Mit viel Engagement und Leidenschaft geht das qualifizierte INJOY Team persönlich und in Ruhe auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse jeden Teilnehmers ein. Im Zuge dessen entwerfen sie auf den Teilnehmer zugeschnittene Trainingspläne. Im Laufe des Fitnesstrainings unterliegt dieser einer ständigen Anpassung und Aktualisierung, sodass das Fitnessziel auch garantiert erreicht werden kann. Ferner geben sie hilfreiche Tipps im Bezug auf Muskelaufbau, Krafttraining und gesunde Ernährung.

Ganzheitliches Fitnesstraining im INJOY Hagen

Zu den Angeboten gehören beispielsweise Personal Training, Gesundheits- und Ernährungsberatungen, Wellness, Herz-Kreislauftraining, Zirkeltraining, Krafttraining, funktionelles Training sowie medizinisches Vibrationstraining. Damit sich die Teilnehmer mit Enthusiasmus und Spaß fit halten können, bieten sich die regelmäßig stattfindenden Kurse im Fitnessstudio an.

Das vielfältige Kursangebot des INJOY Hagen

Bei über 23 unterschiedlichen Kursen im INJOY Hagen ist für jeden Teilnehmer das Passende dabei. Auf die Weise finden beispielsweise gestresste Mitglieder den perfekten Ausgleich beim Yoga, Pilates oder Ballance. Wer sich hingegen auspowern möchte, dem bieten sich Kurse wie Jumping Fitness, Fitness Boxen Cycling, Zumba, Les Mills BodyPump oder Les Mills CXWorks. Visieren Teilnehmer die Verbesserung ihrer Fitness an, können mit Kursen wie Fitness Cocktail, Total Body Workout, Bauchkiller, flexx Rückengymnastik und Rücken Fit echte Fortschritte erzielt werden. Ebenso werden persönliche Gesundheitsberatungen angeboten.

Umfassende Kinderbetreuung während des Fitnesstrainings

Der Einsatz einer gezielten Kinderbetreuung ermöglicht es, dass auch Mütter nebenbei etwas für ihre Fitness tun und auch Jugendliche auf natürliche Weise effektiv trainieren können.

Wer denkt, dass die Kurse unkoordiniert, überfüllt und zu schwer sind, der irrt sich. Natürlich ist jeder Mensch anders, sodass die Trainer sämtliche Bewegungen mit den Teilnehmern abstimmen. So absolviert jeder die Übungen angenehm und wirkungsvoll

Tag der offenen Tür

Um die gesamte Angebotsvielfalt des INJOY Hagen kennenzulernen, nutzt man am besten die Tage der offenen Tür. Dort können Sie sich am 26. Und 27. Januar zu sämtlichen Gesundheits- und Fitnessthemen beraten lassen. Und warum nicht gleich den Tag nutzen und das Starterangebot buchen. Sie erhalten beim Abschluss einer Mitgliedschaft von über 24 Monaten, den Schritt in ein gesundheitsorientiertes Leben ganze 25 Prozent günstiger!

Das Team vom INJOY Hagen freut sich auf Ihren Besuch!

Kontakt:

INJOY Färberstraße Freizeit-Center GmbH

Färberstr. 4

58119 Hagen

Tel.: 02334 / 4838

Fax: 02334 / 43195

eMail: info@injoy-hagen.de

Internet: www.injoy-hagen-hohenlimburg.de

Pressekontakt:

INJOY Färberstraße Freizeit-Center GmbH

Maria Capobianco

Färberstr. 4

58119 Hagen

Tel.: 02334 / 4838

eMail: m.capobianco@injoy-hagen.de