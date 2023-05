Stimme geben: enviaM-Gruppe gründet Jugendbeirat

Die enviaM-Gruppe möchte jungen Menschen eine Stimme geben. Die Unternehmensgruppe wird im September 2023 einen Jugendbeirat gründen. In diesem Format haben junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren die Möglichkeit, die Energiewende aktiv mitzugestalten. Der Beirat soll die Stimmen der jungen Generation einfangen und in die Projekte des Unternehmens einfließen lassen. Aktuell startet das Unternehmen auf verschiedenen Kommunikationskanälen die Suche nach jungen Mitgestalterinnen und Mitgestaltern. Dabei wird auch noch ein geeigneter Name für den Jugendbeirat gesucht.

„Wann, wenn nicht jetzt, sollten wir uns mit den Fragen und Einstellungen der jungen Menschen zum Thema Energie auseinandersetzen? Dabei geht es uns nicht nur um den Austausch, wir wollen auch gemeinsam Projekte realisieren“, so der enviaM-Vorstandsvorsitzende Stephan Lowis zur Gründung der neuen Plattform. Durch den Austausch können Ideen und Anregungen aufgegriffen und in konkrete Projekte der Unternehmensgruppe einfließen.

Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf die Förderung von nachhaltigen Projekten junger Menschen und unterstützt sie bei Bedarf auch gern. „Der Schwerpunkt liegt auf dem Klima- und Umweltschutz, denn wir sind überzeugt, dass es gerade in diesem Bereich wichtig ist, junge Menschen aktiv mit einzubeziehen“. Insgesamt möchte das Unternehmen bis zu 100.000 Euro für die Klimaschutzideen der jungen Menschen in der Region ausgeben.

Der Jugendbeirat trifft sich zweimal im Jahr und ist parteipolitisch neutral. Das Unternehmen sucht bis zu 20 Mitwirkende. Junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren, die Interesse an der Energiewende und/ oder Erfahrungen in der Umsetzung von nachhaltigen Projekten haben und ihrem Lebensmittelpunkt in Ostdeutschland haben, können sich per E-Mail dialog@enviaM.de formlos bewerben.

„Stellt euch einfach kurz vor: Warum wollt ihr mitmachen? Was ist euer Ziel und was wollt ihr mit uns bewirken? Im besten Fall habt ihr auch schon eine Idee für den Namen des Jugendbeirates“, ergänzt Lowis. Die Anmeldungen werden bis 31. Juli 2023 entgegengenommen. Der erste Jugendbeirat soll zwei Jahre gemeinsam arbeiten.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.400 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

