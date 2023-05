Analyse: Channel Factorys Targeting-Lösung reduziert Streuverluste um 23 %

Exklusive Auswertung durch PwC zeigt: bis zu 12 % Kosteneinsparungen möglich

München, 08. Mai 2023 – PwC hat die firmeneigene Plattform ViewIQ von Channel Factory auf ihre Wirksamkeit überprüft. Die Tests von PwC ergeben, dass die Technologie von Channel Factory die Streuverluste im Targeting um 23 % reduziert. Dies führt zu einer Kostenersparnis von 12 %, was angesichts des derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Abschwungs immer wichtiger wird.

Channel Factory beauftragte PwC mit der Überprüfung seiner Technologie, um nachzuweisen, dass ViewIQ den Industriestandards entspricht und die Richtlinien ihrer Kunden einhält. PwC unterstützt Unternehmen dabei, die besten Partner und Technologien zu finden und lohnende Investitionsentscheidungen zu treffen. Die Untersuchung in zwei Phasen analysiert das Kategorisierungsverfahren von Channel Factory sowie die Auswirkungen der Technologie auf die Werbewirksamkeit.

Die transparente Wahrheit

Der Verifizierungsprozess zeigt, dass die Genauigkeit der Sprachkategorisierung von Channel Factory bei 99 % liegt. Die Taxonomie zur Sicherstellung der Brand Safety von Videoinhalten erreicht eine Übereinstimmungsrate von über 80 % für IAS, IAB, Comscore und GARM. Channel Factory stimmt auch mit den IAB- und IAS-Standards überein, wobei der Verifizierungsprozess ergibt, dass 100 % der Kanäle die richtige IAB-Kategorisierung und 96 % der Videos die richtige IAS-Bezeichnung haben.

Darüber hinaus zeigt sich, dass durch den Einsatz von ViewIQ Streuverluste in der Werbewirkung deutlich reduziert werden und sie gegenüber allen Kunden – bestehenden wie potenziellen – ein hohes Maß an Transparenz zeigen. Eine von PwC im Jahr 2020 für führende Werbetreibende durchgeführte Studie ergab, dass im Durchschnitt 15 % ihrer Medieninvestitionen nicht zuordenbar waren. Dies ist einer von vielen Faktoren, die zur Problematik der Streuverluste in der Zielgruppenansprache der digitalen Werbung beitragen. Eine Folgestudie von PwC von Anfang 2023 zeigt, dass sich die Situation seitdem im Premiumbereich des Programmatic Advertising zu verbessern scheint.

Adam Edelshain, Director bei PwC UK, kommentiert: „Das Ökosystem der digitalen Medien kann komplex und schwierig zu navigieren sein, was zu Forderungen nach mehr Transparenz führt. Channel Factory verdient Anerkennung dafür, dass sie ihre ViewIQ-Plattform einer Prüfung und Verifizierung durch uns bei PwC unterzogen haben“.

Laut eMarketer liegen die Ausgaben für digitale Videowerbung allein in den USA im Jahr 2022 bei 76,2 Milliarden US-Dollar über alle Werbesektoren hinweg. Daher belaufen sich die potenziellen Kosteneinsparungen durch den Einsatz der Technologie von Channel Factory allein in den USA auf 8,7 Milliarden Dollar in einem einzigen Jahr.

Paco Panconcellli, Managing Director DACH, bemerkt: „Ein wichtiger Beweggrund für die Beauftragung von PwC war es, sicherzustellen, dass Channel Factory eine Lösung für das Problem der zu ungenauen Zielgruppenansprache ist und nicht ein Teil davon. Dies wurde zweifelsfrei bewiesen. Der PwC-Bericht bestätigt, dass wir die unseren Kunden versprochenen Aspekte erfüllen und großen Wert auf Transparenz legen – ein wesentlicher Wert in der Werbebranche. Der Bericht hat unsere Leidenschaft für weitere Innovationen nur noch verstärkt. Wir möchten ein Produkt schaffen, das den ultimativen ROI liefert, Streuverluste im Targeting eliminiert und gleichzeitig diverse Creatives und Communities unterstützt.“

Der gesamte Report ist hier zu finden.

Über Channel Factory

Channel Factory ist eine globale Technologie- und Datenplattform. Sie maximiert sowohl die Leistungseffizienz als auch die kontextbezogene Platzierung der 5 Milliarden YouTube-Videos sowie der gut 500 Stunden Videomaterial, die pro Minute neu auf YouTube hochgeladen werden, und verwandelt all das in markentaugliche, effiziente Werbemöglichkeiten. Channel Factory will ein Video-Ökosystem erschaffen, das Kreative, Marken und Konsumenten miteinander verbindet und Marketern Zugang zu den relevantesten Videos und Kanälen eröffnet.

Durch die firmeneigene Plattform, die auf den umfangreichsten YouTube-Datensatz der Branche zurückgreift, ermöglicht Channel Factory eine hochindividuelle Brand Suitability, ein maßgeschneidertes Content-Targeting und eine maximale und garantierte Performance für Werbetreibende. Der Algorithmus stellt nicht nur sicher, dass Werbetreibende mit Inhalten konfrontiert werden, die zu ihrer Marke passen. Durch die Kampagnenoptimierung anhand aktiver und historischer KPIs, liefert er auch belastbare Ergebnisse.

Channel Factory verfügt über Niederlassungen in den USA und ist in über 30 Ländern weltweit vertreten, darunter Großbritannien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Ukraine, Australien, Hongkong und Singapur.

Weitere Informationen finden Sie unter www.channelfactory.com

Über PwC

Das Ziel von PwC ist es, Vertrauen in die Gesellschaft zu schaffen und wichtige Probleme zu lösen. Dieser Fokus prägt die von uns angebotenen Dienstleistungen und die von uns getroffenen Entscheidungen.

Unser Geschäft erstreckt sich über fünf verschiedene Dienstleistungssparten: Audit, Consulting, Deals, Risk und Tax. Von lokalen Start-ups bis hin zu einigen der größten Unternehmen der Welt arbeiten wir zusammen, um Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor aller Größenordnungen zu beraten und zu betreuen, und zwar in ganz Großbritannien und darüber hinaus.

Im Vereinigten Königreich haben wir 19 Niederlassungen, über 22.000 Mitarbeiter und arbeiten mit über 27.000 Kunden zusammen.

Unser britisches Unternehmen ist Teil des weltweiten PwC-Netzwerks. Als Netzwerk decken wir 688 Standorte in 152 Ländern ab, beschäftigen mehr als 327.000 Mitarbeiter und sind eines der führenden Netzwerke für professionelle Dienstleistungen in der Welt.

