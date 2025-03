proLogistik ernennt neuen Managing Director für die französische Tochtergesellschaft DSIA

Seit Oktober 2023 ist DSIA Mitglied der proLogistik Group. Im Rahmen dieser Integration entwickelt sich DSIA weiter und wird ab April 2025 zu proLogistik France.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Leitung und Transformation technologieintensiver Unternehmen wird Frédéric Serre sein Fachwissen einbringen, um das Wachstum und die Innovationskraft des Unternehmens weiter voranzutreiben.

Internationale Erfahrung mit Fokus auf Unternehmenswachstum

Frédéric Serre bringt internationale Erfahrung aus verschiedenen Branchen mit, darunter Industrie, Dienstleistungen, Gesundheitswesen und Softwareentwicklung. Er hat sowohl in Start-ups, mittelständischen Unternehmen als auch in großen Konzernen gearbeitet und war in unterschiedlichen Phasen der Unternehmensentwicklung tätig – von der Strukturierung über das Wachstum bis hin zur Wertschöpfung.

Nach seinem Abschluss an der École Centrale Méditerranée (1993) und einem MBA an der HEC Paris (2006) begann er seine Karriere bei Thalès und Thomson Broadcast in Frankreich. Später sammelte er umfangreiche internationale Erfahrungen in den USA, Kanada und Frankreich. Als zweisprachiger Franko-Kanadier bringt er wertvolle interkulturelleKompetenzen in die proLogistik Group ein. Damit verstärkt er das multikulturelle Team der Unternehmensgruppe und trägt zum weiteren Ausbau der internationalen Präsenz bei………………….. Lesen Sie hier weiter.