Neu: Liebe und Tod in Venedig (Mystica Venezia)

In „Liebe und Tod in Venedig (Mystica Venezia)“ erwartet Sie eine spannungsgeladene Geschichte. Die Spuren der verschwundenen Braut führen ins Venedig des 16. Jahrhunderts. Lesespaß ist garantiert.

Buchbeschreibung:

Eine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer, ein legendärer Stein und ein geheimnisvoller Orden – Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig anders vorgestellt. Seine Schwägerin Ana Karina, die in München einen Antiquitätenladen betreibt, macht sich gemeinsam mit ihm in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.

Wer ist jene mysteriöse Hohepriesterin Julietta da Montefeltro, deren Bild Ana Karina bis in ihre Träume hinein verfolgt und die ihr so ähnlich sieht? Und was hat sie mit dem Verschwinden ihrer Zwillingsschwester zu tun? Nur ganz langsam setzen sich die einzelnen Puzzle-Steine zu einem Bild zusammen.

Das Geschehen führt Protagonisten und Leser durch ein magisches Tor ins Venedig des 16. Jahrhunderts. Wird Ana Karina dort ihre Schwester wiederfinden? Noch ahnt keiner von der tödlichen Gefahr, die hinter dem Portal lauert.

Zum Buch geht es hier:

https://buchshop.bod.de/liebe-und-tod-in-venedig-christine-erdic-9783769367027

Produktinformation:

Herausgeber:‎ BoD – Books on Demand; 1. Edition (19. März 2025)

Sprache:‎ Deutsch

Taschenbuch: 292 Seiten

ISBN-10:‎ 3769367022

ISBN-13:‎ 978-3769367027

Über die Autorin:

Die Autorin Christine Erdiç wurde 1961 in Deutschland geboren. Sie interessierte sich von frühester Kindheit an für Literatur und Malerei. Nach dem Abitur war sie in unterschiedlichen Bereichen tätig und reiste viel. Seit 1986 ist sie verheiratet, hat zwei Töchter und lebt seit dem Millennium in der Türkei. Unter anderem gab sie Sprachtraining an der Universität in Izmir, machte Übersetzungen und verfasste Berichte für die Türkische Allgemeine, eine ehemalige Zeitschrift in deutscher Sprache und gibt heute noch private Deutschstunden. Mehr Informationen über die Autorin, ihre Bücher und Projekte unter http://christineerdic.jimdofree.com/

Firmeninformation:

