NAB 2025: Sonnet präsentiert neue Lösungen für kreative Profis

Lake Forest, Kalifornien, im März 2025 – Auf dem Branchentreff in Las Vegas zeigt Sonnet am Stand SL 10016 in der South Hall, wie Audio-, Video- und Broadcastprofis ihre hochwertigen Computer mit innovativen Lösungen optimal einsetzen können. Das kalifornische Hightech-Unternehmen präsentiert u.a. das Echo 13 Thunderbolt 5 Dock mit integrierter SSD sowie maßgeschneiderte Montage- und PCIe-Erweiterungsgehäuse für neue Mac minis. Außerdem können Messebesucher am Stand von Sonnet erstmals die nächste Generation externer GPUs erleben. Die NAB findet vom 6. bis 9. April statt.

Echo 13 Thunderbolt 5 Dock mit integrierter SSD

Auf der Messe präsentiert Sonnet das erste lieferbare Thunderbolt 5 Dock mit integrierter Speicherlösung. Echo 13 enthält eine Thunderbolt-zertifizierte PCIe 4.0 NVMe SSD von Kingston Technology, wahlweise in Konfigurationen mit 1TB, 2TB und 4TB. In Verbindung mit einem Thunderbolt 5-Computer unterstützt das Dock Datenübertragungen von bis zu 6.000 MB/s. Der Anschluss erfolgt über ein Thunderbolt 5-Kabel. So können Anwender alle wichtigen Peripheriegeräte nutzen und gleichzeitig ihren Laptop bequem mit bis zu 140 Watt Leistung aufladen.

Sichere Befestigungslösungen für Mac mini

Am Messestand finden Besucher zudem hochwertige Montagelösungen aus robustem Stahl für die neuen M4 und M4 Pro Apple Mac mini Computer. So lassen sich mit dem RackMac mini (2024+) Rackmount-Gehäuse bis zu drei Mac mini-Computer nebeneinander in einem 2HE-Rack montieren. Die MacCuff mini (2024+) Halterung mit Verriegelungsbügel sichert den kleinen Computer unter einem Schreibtisch, an einer Wand oder an der Rückseite eines Monitors.

PCie-Erweiterungssysteme für Mac mini

Auch PCIe-Kartenerweiterungssysteme für die neuen 2024 Mac mini stellt Sonnet auf der Messe vor. Die Rackmount-Systeme xMac mini (2024+) sind für den Einbau in 19-Zoll-Racks vorgesehen. Sie bestehen aus einem 2HE-Rackmount-Gehäuse, einem Einbaumodul für einen oder zwei Mac mini-Computer sowie einem PCIe-Kartenerweiterungsmodul, mit dem sich zwei oder drei PCIe-Karten am Computer nutzen lassen.

Dabei stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung. So bietet das Echo II DV-Modul zwei Kartensteckplätze, die über zwei Thunderbolt-Kabel mit dem Computer verbunden werden. Die künftige Thunderbolt 5-Version des Echo II DV-Moduls wird die Bandbreite im Vergleich zur vorherigen Modulgeneration verdoppeln. Außerdem ist ein Echo III-Modul verfügbar, das drei PCIe-Kartensteckplätze mit nur einem Thunderbolt-Kabel mit dem Computer verbindet. Echo II DV-Module verfügen über zwei Thunderbolt-Schnittstellen, die jedem Steckplatz die volle PCIe-Bandbreite zur Verfügung stellen. Voraussetzung dafür ist, dass dieser mit zwei Thunderbolt-Anschlüssen des Mac mini verbunden ist, an dem jeder Thunderbolt-Anschlüsse über eine unabhängige PCIe-Bandbreite verfügt. Das Echo III Modul enthält eine PCIe-Brücke, welche die PCIe-Bandbreite auf die drei Steckplätze des Moduls verteilt.

Vorschau auf weitere Thunderbolt 5-Peripherieprodukte

Sonnet gewährt auf der NAB auch einen Blick auf die kommende Generation externer GPUs. So ist die eGPU Breakaway Box 850ex mit einem Thunderbolt 5-Controller ausgestattet. Mit bis zu 6000 MB/s bietet sie die doppelte PCIe-Bandbreite von aktuellen externen GPU-Gehäusen. Nutzer von Laptops und Computern mit kleinem Formfaktor und Thunderbolt 5-Anschlüssen erhalten somit künftig eine Grafikleistung auf PC-Workstation-Niveau.

Sonnet gibt zudem eine Vorschau auf Thunderbolt 5-Erweiterungssysteme für PCIe-Karten in voller Größe. Diese werden als Desktop- und Rackmount-Varianten mit zwei Thunderbolt 5-Schnittstellen und zwei PCIe-Kartensteckplätzen angeboten sowie als kompaktes Desktop-System mit einem Steckplatz. Alle Systeme bieten die volle PCIe-Bandbreite (bis zu 6.000 MB/s) für jeden Kartensteckplatz und ermöglichen so den Einsatz von hochleistungsfähigen, bandbreitenintensiven PCIe-Karten – wie DV I/O, NVMe-SSD-Speicher und 25-Gb-Ethernet-Multiport-Adapter – bei maximaler Leistung.

Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Deutschsprachige Videos sind auf dem YouTube Channel von Sonnet verfügbar:

https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp-M2M7703VK6ig

Über Sonnet Technologies

Sonnet Technologies, Inc. Ist ein führender Anbieter von Thunderbolt-Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten unter der Marke SONNETTECH® für professionelle Anwender in der Audio-, Video-, Film- und Fernsehbranche. Die Thunderbolt-Produktpalette umfasst Docks, Netzwerk- und Display-Adapter sowie professionelle Medienlesegeräte und PCIe-Kartenerweiterungssysteme, die den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video-Capture- und Transcoding-Karten, GPU-Karten, NVMe-SSD-Speicherkarten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten in Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen ermöglichen. Dank langjähriger Erfahrung mit der Thunderbolt-Technologie ist Sonnet zu einem führenden Designer/Hersteller von ODM-Boards geworden, die die Integration von Thunderbolt-Anschlüssen in Produkten von Drittanbietern ermöglichen. Seit fast 40 Jahren leistet Sonnet Pionierarbeit und hat zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt gebracht, welche die Leistung und Konnektivität von Mac-, Windows- und Linux-Computern verbessern.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

