Ob Hitze oder Kälte – für die Hersteller von Dämmstoffen gibt es kein schlechtes Wetter. Zu schaffen macht ihnen jedoch der schwächelnde Wohnungsbau, besonders der Einbruch der Immobilienbranche in China. Der neuste Dämmstoff-Report von Ceresana erwartet, dass die Neubautätigkeit sich in den meisten Ländern frühestens ab Ende 2024 erholen wird. Die Sanierung von Altbauten bleibt aber eine vielversprechende Baustelle. Ceresana hat bereits zum vierten Mal den Weltmarkt für mineralische, synthetische und natürliche Isolationsmaterialien untersucht, die in der Bauindustrie eingesetzt werden – vor allem für Wärmedämmung und Schallschutz von Gebäuden, auch zum Brandschutz. Die Analysten prognostizieren, dass der weltweite Verbrauch von Dämmstoffen bis zum Jahr 2032 auf insgesamt über 640 Millionen Kubikmeter wachsen wird.

Fördergelder für energetische Sanierung

Das Baugewerbe kam im Vergleich zu anderen Branchen recht gut durch die Covid-19-Krise; in vielen Ländern war 2021 sogar ein Rekordjahr. Nun wird die Stimmung aber deutlich schlechter: fehlende Arbeitskräfte und Rohstoffe, steigende Energie- und Materialkosten, Inflation und politische Unsicherheit. Ein Lichtblick für Baufirmen ist vielerorts die Errichtung von Lagerhallen und Logistikzentren für den boomenden Online-Handel, nicht zu vergessen auch Rechenzentren. Stabilisierend wirken staatliche Förderprogramme für die energetische Sanierung von Privatwohnungen und öffentlichen Gebäuden. In den Ländern der Europäischen Union zählt bessere Wärmedämmung zu den Schwerpunkten der Aufbau- und Resilienzpläne für den „grünen Wandel“ bis 2026. Ausgerechnet besonders nachhaltige Bio-Dämmstoffe können jedoch von Anstrengungen für Klimaschutz und Energiesparen bisher nicht immer profitieren: Der Einsatz von Stroh, Hanf, Wolle und anderen nachwachsenden Dämmstoffen wird oft noch von veralteten Bau-Vorschriften und Normen erschwert.

Isolieren mit Hartschaumplatten und Mineralwolle

Schnelles Wachstum, allerdings gehemmt durch vergleichsweise hohe Preise, verzeichnen Hartschäume aus PUR (Polyurethan) und PIR (Polyisocyanurat). Einen großen Marktanteil erreichen auch Expandierbares Polystyrol (EPS, bekannt als „Styropor“ oder „airpop“) und Extrudiertes Polystyrol (XPS), zwei ebenfalls synthetische Dämmstoffe auf der Basis von Erdöl. Mehr als die Hälfte der weltweiten Nachfrage nach Dämmstoffen wird jedoch derzeit durch Mineralwolle befriedigt, das heißt Glaswolle und Steinwolle. Für Mineralwolle sind Sand, Stein, Kalk und verschiedene Mineralien die Ausgangsstoffe. Die technischen Eigenschaften von Dämm-Materialien mögen überall die gleichen sein – Image, Kosten und Kundenwünsche sind es nicht: Wie bei der Bauindustrie insgesamt gibt es auch beim Verbrauch von Dämmstoffen große regionale Unterschiede. Beispielsweise ist die Begeisterung für die Sanierung von Altbauten nicht überall gleich groß.

Kapitel 1 der aktuellen Ausgabe des Dämmstoff-Reports bietet eine vollständige Darstellung und Analyse des globalen Marktes für Dämmstoffe, einschließlich Prognosen bis 2032. Für jede Region der Welt werden Produktion und Verbrauch von Dämmstoffen in Kubikmetern und der damit erzielte Umsatz in US-Dollar und Euro angegeben. In Kapitel 2 werden für 16 Länder, die für den Dämmstoffmarkt besonders relevant sind, jeweils die Produktion, der Verbrauch sowie Import, Export und der Dämmstoff-Umsatz angegeben. Der Verbrauch wird für die fünf Material-Typen differenziert: EPS, XPS, PUR / PIR, Glaswolle, Steinwolle. Außerdem werden die Bausegmente unterschieden: Wohnbau, Gewerbebau. Der regionale Verbrauch der verschiedenen Dämmstoff-Typen wird dabei jeweils detailliert in der Einheit „1.000 Tonnen“ erfasst.

Kapitel 3 bietet Unternehmensprofile der weltweit bedeutendsten Produzenten von Dämm-stoffen, übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsstätten, Kurzprofil sowie Produkttypen und Anwendungsgebieten. Ausführliche Profile werden von den wichtigsten 113 Herstellern geliefert.

