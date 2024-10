Elektronische Abbrandsteuerung: Ein Plus fürs Kaminfeuer

Innovative Technik bereichert das Leben und steigert den Komfort. Jetzt auch beim Kaminfeuer. Dank einer elektronischen Abbrandsteuerung werden die Emissionen gesenkt, Brennstoff eingespart, Verschleiß und Wartungsaufwand reduziert und die Lebensdauer des Kaminofens verlängert. Ein gutes Beispiel für diese moderne Technologie ist die elektronische Abbrandsteuerung fire+ des deutschen Kaminofenherstellers DROOFF.

Herausforderung: Die richtige Bedienung

Da jede Abbrandphase unterschiedliche Luftmengen benötigt, muss bei herkömmlichen Kaminöfen mehrmals am Abend per Hand die Luftzufuhr über Schieber und Regler eingestellt werden. Bedienungsfehler werden oft erst an einer starken Rauchentwicklung oder der Überhitzung des Wohnraumes bemerkt. Grundsätzlich gilt: Nur wenn Brennstoffmenge, Luftzufuhr und die Temperatur im Brennraum optimal aufeinander abgestimmt sind, ist das Feuer emissionsarm. Sich hierbei nur auf sein Gefühl zu verlassen, reicht nicht aus.

Die Lösung

Die elektronische Abbrandsteuerung fire+ regelt die Verbrennungsluft automatisch und sorgt dafür, dass der Kaminofen im optimalen Leistungsbereich arbeitet. Sensoren erfassen die Brennraumtemperatur und den Schornsteinzug. Ein Mikrocontroller wertet die Informationen aus, justiert sichtbar den Regler und bringt Luftzufuhr und Brennstoffmenge kontinuierlich in Einklang. Das Ergebnis: Das Holz verbrennt gleichmäßig mit hoher Energieausbeute. Durch die präzise Luftzufuhr wird die Menge an Emissionen im Rauchgas deutlich minimiert.

Eine neue Dimension

Die Steuerung erfolgt wahlweise direkt am Kaminofen, über den Webbrowser am Handy bzw. Tablet oder über eine Fernbedienung. Ob schnelles Aufheizen oder Energiesparen – je nach Anforderung kann stufenlos zwischen den Leistungsmodi Power und Eco gewählt werden.

Besonders smart ist die kleine, kreisrunde Fernbedienung in Form eines Pucks mit intuitiver Menüführung. Der Puck misst die Wohnraumtemperatur und stellt die Steuerung so ein, dass die Wunschtemperatur schnell erreicht und gehalten wird. Durch diese Technologie bekommt das Holzfeuer eine neue Dimension, denn eine punktgenaue Raumtemperatur konnte bisher nur bei Pelletöfen eingestellt werden.

Geht der Brennstoff zur Neige, leuchten am Kaminofen und an der Fernbedienung die LEDs gelb auf. Jetzt muss lediglich gut abgelagertes, trockenes Holz nachgelegt werden und fire+ übernimmt wieder die Steuerung. Fazit: Innovative Technik wie eine elektronische Abbrandsteuerung ist ein klares Plus, denn sie schont den Geldbeutel und die Umwelt. Weitere Informationen unter www.drooff-kaminofen.de

Die Drooff Kaminöfen GmbH & Co. KG ist einer der führenden deutschen Hersteller moderner Feuerstätten, deren Geräte sich durch eine besonders gut funktionierende Technik, hohe Qualität und ein zeitgemäßes Design auszeichnen. Das seit mehr als zehn Jahren am Markt etablierte Unternehmen aus Brilon vertreibt seine Kaminöfen ausschließlich über ein Netz von ausgesuchten, qualifizierten Fachhändlern, die sich dem Qualitätsgedanken in ähnlicher Weise verpflichtet fühlen. Der Fachhandel übernimmt dabei auch die fachgerechte Installation der Geräte, um einen sicheren und umweltschonenden Heizbetrieb zu gewährleisten. Adressen können direkt bei Drooff erfragt werden.

Die vom Inhaber Uwe Drooff ins Leben gerufene Baumpflanz-Aktion „Wälder brauchen Bäume“ unterstützt die Wiederaufforstungs-Maßnahmen seiner Heimatstadt, die nach den Sturmschäden, die der Jahrhundert-Orkan „Kyrill“ verursacht hat, notwendig wurden. Damit verbunden ist das Versprechen, für jeden verkauften Kaminofen von Drooff einen neuen Baum zu pflanzen.

Kontakt

Drooff Kaminöfen GmbH & Co. KG

Jacqueline Martini

Keffelker Straße 40

59929 Brilon

+49 (0)2961 96 68 17



http://www.drooff-kaminofen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.