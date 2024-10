KI für M-Files ECM: Neue Suite von DMSFACTORY

Mit seinem neuen Produkt vereint der IT-Dienstleister die Funktionalität von M-Files mit moderner KI-Technologie.

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt im Dokumentenmanagement von Unternehmen immer mehr an Bedeutung. Die DMSFACTORY nutzt das Potenzial dieser Entwicklung und veröffentlicht eine neue KI-gestützte M-Files Erweiterung: die DMSFACTORY KI-Suite für M-Files. Damit ergänzt sie ihr Portfolio um eine KI-Lösung zur intelligenten Automatisierung der Dokumentenklassifikation und Datenextraktion in der Nutzeroberfläche des Enterprise-Content-Management-Systems M-Files.

„Mit unserer KI-Suite haben wir eine M-Files Erweiterung entwickelt, die Dokumente klassifiziert, relevante Informationen extrahiert und die Metadaten des Dokuments anreichert – und das alles vollkommen automatisch“, so Jörg Eckhard, Vertriebsleiter der DMSFACTORY.

Mit ihrem vielseitigen Portfolio an M-Files Erweiterungen legen die Lösungsarchitekten der DMSFACTORY Wert darauf, das ECM M-Files noch flexibler, individualisierbarer und effizienter zu gestalten. „Die KI-Suite ermöglicht es, große Mengen an Dokumenten nahtlos und präzise zu verarbeiten und den manuellen Aufwand bei der Dokumentenerfassung auf ein Minimum zu reduzieren“, erklärt Jörg Loring vom Professional Service der DMSFACTORY.

Weitere Informationen zur DMSFACTORY KI-Suite für M-Files: https://www.dmsfactory.com/rund-um-m-files/dmsfactory-ki-suite/

Die DMSFACTORY GmbH ist ein IT-Lösungsdienstleister mit den Schwerpunkten Dokumentenerfassung, Dokumentenmanagement (DMS), Enterprise-Content-Management (ECM), Archivierung und Business Process Management (BPM). Ihr Portfolio ist branchenneutral und richtet sich an nationale und internationale Unternehmen. Die DMSFACTORY ist Partner von ABBYY, Hyland, Kofax und M-Files und u.a. für ABBYY FlexiCapture, Saperion ECM, Kofax Capture und M-Files Online zertifiziert. Sie entwickelt eigene Software, passt Lösungen an projektspezifische Anforderungen an und erstellt kundenindividuelle Komponenten. Bei der Realisierung des papierlosen Büros und in ihrem gesamten Arbeitsspektrum setzt sie auf eine transparente Arbeitsweise. Von der Beratung und Planung über die Systemintegration, die Schulung der AnwenderInnen und AdministratorInnen bis hin zu Wartung und Support erhalten Unternehmen bei der DMSFACTORY alles aus einer Hand.

Bildquelle: DMSFACTORY