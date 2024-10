Küche und Wein: Ein Genusskonzept bei Thoki Küche & Weinkonzept

Genieße die Verbindung von kulinarischem Genuss und Kochkunst mit Thoki. Unsere Veranstaltungen und Weinproben machen jede Küchenplanung zu einem Event. Dabei achten wir auf hohe Qualität und individuelle Anpassungen.

Bei Thoki Küche & Weinkonzept wird die Planung deiner Traumküche zu einem besonderen Erlebnis. Als Küchenplaner für München bieten wir dir die Möglichkeit, exquisite Weine zu genießen, während wir gemeinsam deine Küche gestalten. Das Beste daran? In nur 8 Wochen ist deine maßgeschneiderte Küche eingebaut – perfekt abgestimmt auf deinen Kochstil und deine Vorlieben.

Was macht einen guten Küchenplaner für München aus?

Ein guter Küchenplaner ist nicht nur ein Designer – er versteht deine Wünsche und setzt sie um. Bei Thoki Küche & Weinkonzept erhältst du eine individuelle Küchenplanung, die alle Erwartungen erfüllt. Zusätzlich bieten wir eine 3D-Visualisierung, die du direkt erleben kannst. Hast du bereits Vorstellungen, was dir bei deiner Traumküche besonders wichtig ist? Bei uns bekommst du alles aus einer Hand: persönliche Beratung, die Auswahl hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Montage.

Bist du bereit, die Küchenplanung auf das nächste Level zu heben?

Du kannst nicht nur zwischen hochwertigen Materialien wählen, sondern auch die Geräte für deine neue Küche direkt bei uns testen. Dadurch fällt es leichter, die richtige Entscheidung zu treffen. Außerdem organisieren wir regelmäßig Kochevents, Sonderveranstaltungen und Weinproben – und das alles in einer entspannten und einladenden Atmosphäre direkt in unseren Küchen.



Thoki Küche & Weinkonzept bietet dir flexible Möglichkeiten für die Küchenplanung: in unserem Studio, online oder direkt bei dir zu Hause. Auf Wunsch verkosten wir dabei auch erlesene Weine – ein besonderes Erlebnis, das du mit Freunden und Familie teilen kannst.

Wenn du einen zuverlässigen und professionellen Küchenplaner für München suchst, bist du bei Thoki an der richtigen Adresse. Vereinbare noch heute einen Termin und lass dich bei der Realisierung deiner Traumküche begleiten.

Pressekontakt:

Thoki – Küche & Weinkonzept

Thomas Kirschner

Inninger Str 6b

82237 Wörthsee Deutschland

Telefon: +49 170 955 03 44

E-Mail: info@thoki.de

Web: https://www.thoki.de/

