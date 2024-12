Die Zukunft der Führung: Bedeutende Erkenntnisse aus dem AI Leadership Workshop in München

Am 13. Dezember 2024 nahmen zahlreiche Führungskräfte am AI Leadership Workshop in München teil, um sich über die Zukunft mit Künstlicher Intelligenz zu informieren. Der Workshop ermöglichte einen Austausch auf hohem Niveau und bot wertvolle Perspektiven. Teilnehmer schätzten die praxisorientierte Vermittlung der Inhalte durch Experten.

München, 13. Dezember 2024 – Die Success Consultants GmbH führte am 13. Dezember 2024 einen offenen AI Leadership Workshop für Führungskräfte in München durch, der von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern äußerst positiv bewertet wurde. Der Workshop bot praxisnahe Einblicke in den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur effektiven Führung und strategischen Entscheidungsfindung.

Im Mittelpunkt des Workshops standen praxisorientierte Fallstudien, interaktive Übungen und konkrete Anwendungsbeispiele, die den Teilnehmenden zeigten, wie KI-Tools erfolgreich in den Führungsalltag integriert werden können. Besonders hervorgehoben wurden die praktischen Lösungsansätze und die Möglichkeit zum intensiven Austausch untereinander.

Richard Diks, der Geschäftsführer der Success Consultants GmbH, spielte dabei eine zentrale Rolle, indem er komplexe Konzepte der KI verständlich und praxisnah vermittelte. Die Teilnehmenden lobten insbesondere die strukturierte Agenda, die praxisbezogenen Inhalte und die inspirierende Atmosphäre.

Der Workshop behandelte zentrale Themen wie das KI-Mindset in der Unternehmenskultur als Game Changer für den Wettbewerbsvorteil, die Veränderung der Arbeitswelt durch KI, die strategische Bedeutung von KI für Unternehmen jeder Größe, die Wertschöpfung von Unternehmensdaten und KI-Modellen sowie ethische Fragestellungen rund um den Einsatz von KI.

Das Konzept des Workshops basiert auf einem zweitägigen AI Leadership Training für Unternehmen, das mit der Erstellung konkreter KI-UseCases verbunden wird. Dieses Format bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, praxisnahe Strategien zu entwickeln und direkt in ihre Organisationen zu implementieren.

Ein neuer AI Leadership Workshop ist bereits für den 12. Februar 2025 in München geplant. Vor Ort stehen 12 Plätzezur Verfügung, zusätzlich gibt es freie Plätze für eine Online-Teilnahme. Mit dem Promocode “ai-leadership-12022025-public” erhalten alle Teilnehmenden 10% Rabatt. Die Tickets sind begrenzt und werden nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip vergeben.

Weitere Informationen und die Anmeldung zum nächsten AI Leadership Workshop finden Sie unter: https://success-consultants.com/event/ai-leadership-fuer-fuehrungskraefte

Über die Success Consultants GmbH:

Die Success Consultants GmbH ist spezialisiert auf Transformationsprozesse, Innovation und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Mit einem breiten Portfolio an Beratungs- und Weiterbildungsangeboten unterstützt das Unternehmen Führungskräfte dabei, Veränderungen aktiv zu gestalten und zukunftsweisende Strategien zu entwickeln.

