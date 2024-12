Rückblick der ALPEIN Software SWISS AG auf 2024

Das Jahr 2024 stellte viele Unternehmen in Europa vor grosse und teils existenzbedrohende Herausforderungen. Die anhaltende Energieknappheit und die damit verbundenen hohen Energiepreise, die hohe Inflation sowie andauernde globale Konflikte und ungelöste Umweltprobleme setzten der Wirtschaft stark zu. In Deutschland verschärfte die Krise der Automobilbranche sowie der Maschinenbauer die ohnehin angespannte Lage und führte zu zusätzlichen Belastungen für zahlreiche Unternehmen.

Selbstverständlich blieben die neuerlichen Herausforderungen auch bei der ALPEIN Software SWISS AG nicht unbemerkt. Anpassungen und unternehmensweite Intensivierungen waren notwendig, Prozesse wurden reorganisiert, Strategien überdacht und in einigen Bereichen wurden neue kreative Wege eingeschlagen, um das Jahr trotz aller Widrigkeiten erfolgreich abzuschliessen und für die Zukunft besser und sicherer aufgestellt zu sein.

Besonders in Zeiten rasant zunehmender Cyberkriminalität rückte die Cyber- und IT-Sicherheit noch stärker in den Fokus. Die Optimierung und kontinuierliche Weiterentwicklung neuer Sicherheitskonzepte und Verschlüsselungstechniken hatten daher, sowohl für die eigenen Geschäftsmodelle und digitalen Produkte als auch für alle kundenbezogenen Komponenten, oberste Priorität. Alle Sicherheitsaspekte spiegeln sich durchgängig in den Softwarelösungen, Produktentwicklungen sowie in den Schulungs- und Serviceleistungen der ALPEIN Software wider.

Meilensteine der Produktentwicklung.

Der Schwerpunkt der Produktentwicklung der ALPEIN Software lag in diesem Jahr in der Weiterentwicklung des Passwortmanagers PassSecurium™ und des Prozessmanagement-Tools JIRA2SAP. Beide Produkte wurden kontinuierlich optimiert, um neue Funktionen erweitert und an den aktuellen Stand der Technik angepasst.

Mit der Einführung von Pass4SAP, einer speziell für SAP-Nutzer entwickelten Version von PassSecurium™, haben nun auch SAP-Unternehmen die Möglichkeit, von den Vorteilen des leistungsstarken Enterprise Passwortmanagers zu profitieren. Die erhaltene SAP-Zertifizierung macht Pass4SAP und damit auch PassSecurium™ zum ersten SAP-zertifizierten Passwortmanager weltweit.

Darüber hinaus wurde die neue PassSecurium™ Desktop-Version realisiert, die mit erweiterten Funktionen, MDM-Fähigkeit und jetzt auch aktuell mit der Möglichkeit und Nutzung des zentralen Deployments überzeugt. Ergänzend dazu wurde die komplett überarbeitete PassSecurium™-App für Apple-Geräte eingeführt, die sowohl in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit als auch auf Sicherheit neue Maßstäbe setzt.

Letzteres ermöglicht es Unternehmen, die Anwendung effizient auf einer Vielzahl von Endgeräten einzusetzen und zentral zu steuern. Darüber hinaus wurde die PassSecurium™ Mobile App für Apple-Geräte vollständig überarbeitet, bietet nun verbesserte Benutzerfreundlichkeit und entspricht dem neuesten Stand der Technik.

Mit Medienpräsenz und der Teilnahme bei Fachgremien auch in 2024 immer am Ball.

Neben dem permanenten Engagement in diversen gängigen Communities, hielt die ALPEIN Software mit zahlreichen Veröffentlichungen zu den diversen eigenen Produkten und zu zahlreichen Sicherheits- und Service-Informationen in den eigenen Websites, in Pressartikeln und aktuellen Nachrichten sowie in einschlägigen Online- und Printmedien Interessenten und Kunden auf dem Laufenden.

Empfehlenswert ist ein Blick in die Schweizer Medien-Plattform „www.swissmadesoftware.org“. Hier sind unter der Rubrik „ALPEIN Software“ zahlreiche PR-Artikel des Unternehmens verfügbar. Diese befassen sich u.a. mit dem Passwortmanagement als solches, der Cyber- und IT-Sicherheit, der Vermeidung von Cyberangriffen, der Schweiz als sicheren Datenstandort und dem Passwortmanagement-Tool Pass4SAP für SAP-Unternehmen. Auch vielfältige Datenschutzthemen sowie interessante Abhandlungen über die Entwicklung, Chancen und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz sind hier präsent.

Selbstverständlich erfolgte auch in 2024, meist im Rahmen von Kooperationen, ein reger Austausch mit anderen IT- und Sicherheitsunternehmen, mit Universitäten und Fakultäten, auch bei teilweiser Einbindung in spezifische Forschungsarbeiten.

Auf ein Schlusswort.

Auch das bevorstehende Jahr wird der IT- und Sicherheitsspezialist intensiv dazu nutzen, Produkte und Serviceleistungen weiter zu entwickeln. Einer der Schwerpunkte wird die Realisierung der Mehrsprachigkeit der Produktplattformen, d.h. vorrangig von PassSecurium™ sein. Und, mit Blick auf einen vermutlichen weiteren Anstieg von Bedrohungen und Cyberattacken, sieht die ALPEIN Software das Erfordernis, sich unablässig und intensiv den eigenen und kundenspezifischen Sicherheitsansprüchen zu widmen.

Das Team der ALPEIN Software SWISS AG dankt allen Geschäftspartnern, Kunden und Interessenten für das in 2024 entgegengebrachte Vertrauen und wünscht geruhsame Tage zum Jahresschluss und ein neues Jahr voller Zuversicht, Erfolg und positiver Momente.

ALPEIN Software SWISS AG- Softwarehaus & Medienagentur in der Schweiz:

Ihr kompetenter Partner für individuelle Software-Entwicklung, Beratung und Dienstleistungen zu den Themen SAP BI, HANA, ME, MII, SAP UI5/Fiori, ABAP-Entwicklung, Webtechnologien auf HTML5, Javascript, PHP, SQL und JAVA-Basis. ALPEIN Software: Alles aus einer Hand!

Aktuelle Produkte: SWISS SECURIUM, CloudSecurium, PassSecurium, MailSecurium, DeskSecurium, AccessSecurium. JIRA2SAP PII Reporting Kit.

Kontakt

Alpein Software Swiss AG

Volker Strecker

Obergass 23

8260 Stein am Rhein

+41 (0) 41 552 44 07



http://www.alpeinsoft.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.