Daten für alle – dank VDO Fleet Partner Lösungen

Effizient mit Einsen und Nullen

Kostendruck, Personalmangel, steigende Energiepreise, immer strengere Anforderungen an Klimaschutz und Nachhaltigkeit: Nicht erst seit Corona-Pandemie und Ukraine-Krise sieht sich der Logistik- und Transportsektor gewaltigen Herausforderungen gegenüber. Immer mehr Entscheidern wird dabei klar: Die Digitalisierung ist nicht nur eine weitere Mammutaufgabe der Branche, sondern auch das Fundament für ihren langfristigen Erfolg. Dreh- und Angelpunkt dabei: Daten, zum Beispiel Daten zu Fahrer und Fahrzeug aus dem digitalen Tachographen DTCO 4.1. von Continental. Doch wie lassen sich diese für das eigene Unternehmen auswerten und weiterverwenden?

Die Antwort: VDO Fleet Partner Lösungen. Diese sorgen dafür, dass auch Mischflotten ohne einheitliche Flottenmanagementsoftware, oder Flotten, die eine andere Software als VDO Fleet Tachograph Management nutzen, von den DTCO-Daten profitieren. Dazu bietet Continental eigene Schnittstellen, um die Datenverarbeitung zu vereinfachen und Transporteure bei ihrem Flottenmanagement zu unterstützen: Mit VDO Fleet Connect und VDO Fleet Extract können Datenbestände aus Systemen von Drittanbietern ganz einfach für alle VDO Fleet Services importiert, aufbereitet oder auch exportiert werden.

VDO Fleet Connect

Die intelligente Schnittstelle VDO Fleet Connect ist die perfekte Lösung für Flotten, die bereits eigene Telematiksysteme in ihren Fahrzeugen nutzen, deren Daten aber über die Software VDO Fleet Tachograph Management verwalten wollen. Denn mit der Continental-Schnittstelle können diese Daten leicht und sicher aus anderen Systemen in die VDO-Plattform übertragen werden. Dadurch lassen sich unter anderem etwa Standortinformationen, Fahrzeugdaten und mehr in einem einzigen System gebündelt einsehen und verwalten. Dank VDO Fleet Connect können sich Anbieter von Flottenmanagementsystemen voll auf ihre Stärken konzentrieren und ihren Kunden die Auswertung von Tachographendaten und den Mehrwert der Archivierung von Fahrerdaten anbieten– versehen mit dem Gütesiegel der traditionsreichen Tachographenmarke VDO .

VDO Fleet Extract

Mit der Schnittstelle VDO Fleet Extract ermöglicht es Continental Softwareanbietern, Datensätze aus der VDO Fleet Cloud in fremde Systeme zu extrahieren und weiterzuverwenden. Dazu gehören beispielsweise Fahrer- und Fahrzeugdaten. VDO Fleet Extract kann somit auf für die Automatisierung der Abrechnung oder der Lohnbuchhaltung genutzt werden. Dazu müssen Flotten lediglich ihre Drittdienstleister autorisieren, die entsprechenden Daten einzusehen und zu verarbeiten. Quelle: Continental/VDO