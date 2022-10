Whitepaper: Rechtssicheres Werben in Transaktionsmessages

Werbung in Transaktionsmessages – ist das nicht verboten? Grundsätzlich stimmt das, aber die artegic AG zeigt in ihrem neuen Whitepaper, wie Transaktionsmessages dennoch erfolgreich für Marketing genutzt werden können.

Bei Transaktionsmessages handelt es sich um E-Mails und andere elektronische Nachrichten, die in direktem Zusammenhang mit einer Transaktion stehen, beispielsweise die Bestell- oder die Versandbestätigungen nach einem Kauf im Onlineshop. Diese transaktionale Kommunikation genießt eine sehr hohe Aufmerksamkeit bei den Empfangenden und ist von großer Bedeutung für die Kundenbeziehung. Das macht sie natürlich interessant für das Marketing. Werbung in Transaktionsmails ist jedoch nicht ohne Weiteres möglich: Marketing-Inhalte in E-Mails – und damit auch Transaktionsmessages – unterliegen starken Regularien, der E-Mail-Versand unterliegt dem Datenschutz und damit der DSGVO. In ihrem Whitepaper „Werbung in Transaktionsmessages“ zeigt die artegic AG nun auf welche Möglichkeiten für das Werben in Transaktionsmessages erlaubt sind und wie Transaktionsmails für das Marketing verwendet werden können.

Möglichkeiten für Marketing in transaktionaler Kommunikation

In dem Whitepaper geht die artegic AG auf den Begriff der Direktwerbung ein, erläutert welche Art von werblichen Inhalten, nämlich Werbung für Ähnliches, laut Rechtsprechung erlaubt ist. Das Dokument gibt Ratschläge zur Datenerhebung und wie der Hinweis auf Wiederspruch zu gestalten ist. Außerdem erfahren die Lesenden was zu berücksichtigen ist, um Werbung im Sinne der DSGVO in Transaktionsmessages zu schalten.

Schließlich enthält das Whitepaper noch Tipps und anschauliche Beispiele dazu wie es gelingt mit Transaktionsmessages neue E-Mail-Adressen für Werbung zu erheben.

Whitepaper zum Download erhalten

Das Whitepaper: Werbung in Transaktionsmessages gibt es zum kostenfreien Download unter https://www.artegic.com/de/whitepaper-werbung-in-transaktionsmessages/