TKO-Sieg in Runde 6: Andy Höschler besiegt Jakob Jakobi

Der Kölner Cruisergewichtler Andy Höschler besiegt Jakob Jakobi im Kampf um die Deutsche Meisterschaft des BDB.

Das 38-jährige Boxtalent Andy Höschler (11-1-0; 10 K.O.) ist seinem Ziel, einen Titelkampf, um die Europameisterschaft zu bekommen, wieder ein Stück nähergekommen. Er gewann am 24.09.2022 im „Kickboxen-Team-Xander-Center“ in Köln gegen Segeberger Jakob Jakobi (8-6-1). Höschler besiegte seinen Gegner in Runde 6 durch Technischen K.O. (TKO).

Andy Höschler wirkte in diesem Kampf von Beginn an und in allen Belangen seinem Gegner überlegen, was sich auch in den ersten 5 Runden vor seinem Technischen K.O. den über 400 Zuschauern eindrucksvoll zeigte.

Das von MUNDUM – THE FIRSTSOCIAL FINANCE COIN organisierte Event war nicht nur ein Mega-Ereignis für den Boxsport, sondern auch ein sportlicher Erfolg für das Team Höschler.

Der von Rüdiger May und sein Bruder Thorsten May (Olympiasieger im Cruisergewicht von 1992 in Barcelona) trainierte Kölner Höschler konnte sich hierbei auch immer wieder auf seine Athletik und Schlagkraft verlassen, die ein ums andere Mal wirkungsvolle Treffer setzte.

So auch in Runde 6, wo der sichtlich angeschlagene Gegner Jakobi den erneuten Treffern nichts mehr entgegensetzte, konnte und der Kampf durch den gegnerischen Trainer beendet wurde.

Auch sein Manager & Promoter Guido Wirtz zeigte sich nach dem Titelkampf sichtlich erfreut und richtete den Blick bereits auf neue, wartende Aufgaben:

„Was Andy heute gezeigt hat, war genau die Taktik, die wir uns im Team vorgenommen haben. Nun warten wir auf den nächsten Gegner, um unseren Zielen einen weiteren Schritt näherzukommen. Ich sage Euch, wir sind mehr als bereit dafür“

Weitere Infos zu Andy Höschler finden Sie unter: www.andy-hoeschler.de

MUNDUM – THE FIRSTSOCIAL FINANCE COIN

Build wealth and save the world!

Wir sind eine Community, die fest an die positive Anziehungskraft seiner Entscheidungen, Aktivitäten und Begegnungen glaubt.

Kontakt

Mundum AG

Guido Wirtz

Stanserstrasse 23

6362 Stansstad

+41 79 174 81 05

info@mundum.com

https://mundum.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.