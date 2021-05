Business-Notebooks von Dynabook für kostenbewusste Anwender: sechs Konfigurationen der Satellite Pro C40-H- und C50-H-Reihe verfügbar

Business-Allrounder im 14 und 15 Zoll-Format vereinen Mobilität und Komfort

Optimale Leistung und Funktionalität zum Einstiegspreis

Neuss, 5. Mai 2021 – Die Dynabook Europe GmbH baut ihr Portfolio aus und bietet sechs weitere Konfigurationen der preisattraktiven Serien Satellite Pro C40-H und Satellite Pro C50-H an. Ausgestattet mit Intel® Core™ CPUs der 10. Generation, einem Arbeitsspeicher von bis zu 16 GB* sowie schnellen Speicheroptionen von bis zu 512 GB* ermöglichen die Modelle produktives und komfortables Arbeiten. Abgerundet wird das Business-Paket durch einen schlanken Formfaktor ab 18,9 mm*, entspiegelte FHD-Displays im 14 beziehungsweise 15,6 Zoll-Format und einer Akkulaufzeit von bis zu 9,5 Stunden** (modellabhängig). Der Satellite Pro C40-H eignet sich ideal für Schüler, Studenten sowie kostenbewusste Nutzer und ist in zwei Konfigurationen ab einem Preis von 619 Euro (inkl. MwSt.) erhältlich. Den Satellite Pro C50-H gibt es in vier neuen Versionen ab einem Preis von 649 Euro (inkl. MwSt.).

Die Highlights in Kürze

Umfangreiche Konnektivität in allen Umgebungen dank USB Type-C ™ -Port, HDMI ® , Wi-Fi 802.11ac und Bluetooth 4.2 ® bzw. 5.0 ®

-Port, HDMI , Wi-Fi 802.11ac und Bluetooth 4.2 bzw. 5.0 Entspiegeltes Full HD-Display

Akkulaufzeit von bis zu 9 Stunden 30 Minuten ** (modellabhängig)

(modellabhängig) HD-Kamera mit Doppelmikrofon für störungsfreie Videokonferenzen

Antibakterielle Beschichtung auf allen lackierten Oberflächen hemmt das Wachstum von Bakterien

Müheloses Multitasking mit Intel® Core™ Prozessor der 10. Generation und schnellen Speicheroptionen

Mobiles Arbeiten leicht gemacht

„Mobile Arbeitsplätze sind längst kein alleiniges Thema der Berufswelt mehr. Auch Studierende, Lehrer sowie Schüler arbeiten und lernen zunehmend ortsunabhängig. Mit unserer Satellite Pro-Reihe bieten wir leistungsstarke Allrounder im mobilen Formfaktor zum attraktiven Preis an. Denn gerade im Bildungsbereich und in KMU sind die IT-Budgets häufig überschaubar. Trotz Einstiegspreis müssen Anwender aber nicht auf ein premium Design verzichten – mit der schlanken Bauhöhe von 18,9 mm beziehungsweise 19,7 mm und einem Gewicht ab 1,55 kg* passen die Neuzugänge mühelos in jede Tasche und lassen sich wortwörtlich leicht transportieren“, sagt Dietrich Büchner, Business Unit Director DACH bei der Dynabook Europe GmbH.

Key-Features

Satellite Pro C40-H Satellite Pro C50-H Satellite Pro C40-H-101 & -103 Betriebssystem: Windows 10 Pro 64-Bit

Grafik: Intel ® UHD Graphics

UHD Graphics Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 RAM (3.200 MHz)

SSD: 256 GB M.2 SATA

Konnektivität: Bluetooth ® 5.0, Dualband-WLAN 802.11ac, acgn (Dualband) AzureWave, 1x USB 3.1 Type-C ™ für Datentransfer, Stromversorgung und Display Port, 1x HDMI ® -out (unterstützt 4k), 2x USB 3.0, 1x RJ-45, 1x microSD-Kartenslot

5.0, Dualband-WLAN 802.11ac, acgn (Dualband) AzureWave, 1x USB 3.1 Type-C für Datentransfer, Stromversorgung und Display Port, 1x HDMI -out (unterstützt 4k), 2x USB 3.0, 1x RJ-45, 1x microSD-Kartenslot Display: entspiegeltes 14 Zoll (35,6 cm) Full HD-Display, Auflösung: 1.920 x 1.080

Kamera: HD-Kamera mit Doppelmikrofon für Cortana und Skype ™ for Business

for Business Tastatur: Rahmenlose Tastatur mit abgesetzten schwarzen Tasten

Abmessungen: 328 x 224,8 x 18,9 mm

Gewicht: unter 1,55 kg

Farbe: dunkelblau Satellite Pro C40-H-101 Prozessor: Intel ® Core ™ i3-1005G1 Prozessor der 10. Generation

Core i3-1005G1 Prozessor der 10. Generation Akku: bis zu 8 Stunden 55 Minuten ** , Lithium-Ionen, 2 Zellen

, Lithium-Ionen, 2 Zellen Marktpreis: ab 749,00 Euro inkl. MwSt. Satellite Pro C40-H-103 Prozessor: Intel ® Core ™ i3-1005G1 Prozessor der 10. Generation

Core i3-1005G1 Prozessor der 10. Generation Akku: bis zu 8 Stunden 55 Minuten ** , Lithium-Ionen, 2 Zellen

, Lithium-Ionen, 2 Zellen Marktpreis: ab 619,00 Euro inkl. MwSt. Satellite Pro C50-H-100, -101, -103 & -106 Betriebssystem: Windows 10 Pro 64-Bit

Grafik: Intel ® UHD Graphics

UHD Graphics Konnektivität: Bluetooth ® 4.2 Intel ® , Dualband-WLAN 802.11ac, acgn (Dualband) Intel ® , 1x USB 3.1 Type-C ™ für Datentransfer, Stromversorgung und Display Port, 1x HDMI ® -out (unterstützt 4k), 2x USB 3.0, 1x RJ-45, 1x microSD-Kartenslot

4.2 Intel , Dualband-WLAN 802.11ac, acgn (Dualband) Intel , 1x USB 3.1 Type-C für Datentransfer, Stromversorgung und Display Port, 1x HDMI -out (unterstützt 4k), 2x USB 3.0, 1x RJ-45, 1x microSD-Kartenslot Display: entspiegeltes 15,6 Zoll (39,6 cm) eDP ™ Full HD-Display mit IPS-Technologie und LED-Seitenbeleuchtung, Auflösung: 1.920 x 1.080

Full HD-Display mit IPS-Technologie und LED-Seitenbeleuchtung, Auflösung: 1.920 x 1.080 Kamera: HD-Kamera mit Doppelmikrofon für Cortana und Skype ™ for Business

for Business Tastatur: Rahmenlose schwarze Kacheltastatur mit Ziffernblock (Zehnertastatur)

Abmessungen: 362,5 x 240,5 x 19,7 mm

Gewicht: ab 1,76 kg

Farbe: dunkelblau Satellite Pro C50-H-100 Prozessor: Intel ® Core ™ i5-1035G1 Prozessor der 10. Generation

Core i5-1035G1 Prozessor der 10. Generation Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 RAM (3.200 MHz)

SSD: 512 GB M.2 SATA

Akku: bis zu 8 Stunden 25 Minuten ** , Lithium-Ionen, 2 Zellen

, Lithium-Ionen, 2 Zellen Marktpreis: ab 825,00 Euro inkl. MwSt. Satellite Pro C50-H-101 Prozessor: Intel ® Core ™ i5-1035G1 Prozessor der 10. Generation

Core i5-1035G1 Prozessor der 10. Generation Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 RAM (3.200 MHz)

SSD: 256 GB M.2 SATA

Akku: bis zu 8 Stunden 25 Minuten ** , Lithium-Ionen, 2 Zellen

, Lithium-Ionen, 2 Zellen Marktpreis: ab 779,00 Euro inkl. MwSt. Satellite Pro C50-H-103 Prozessor: Intel ® Core ™ i3-1005G1 Prozessor der 10. Generation

Core i3-1005G1 Prozessor der 10. Generation Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 RAM (3.200 MHz)

SSD: 256 GB M.2 SATA

Akku: bis zu 9 Stunden 30 Minuten ** , Lithium-Ionen, 2 Zellen

, Lithium-Ionen, 2 Zellen Marktpreis: ab 649,00 Euro inkl. MwSt. Satellite Pro C50-H-106 Prozessor: Intel ® Core ™ i7-1065G7 Prozessor der 10. Generation

Core i7-1065G7 Prozessor der 10. Generation Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 RAM (3.200 MHz)

SSD: 512 GB M.2 SATA

Akku: bis zu 9 Stunden 20 Minuten ** , Lithium-Ionen, 2 Zellen

, Lithium-Ionen, 2 Zellen Marktpreis: ab 965,00 Euro inkl. MwSt.

Weitere Informationen zu den neuen Modellen von Dynabook erhalten Sie hier. Bildmaterial, Datenblätter sowie Testgeräte erhalten Sie auf Anfrage bei Flutlicht..



* modellabhängig

** Gemessen mit MobileMark™ 2014 mit Windows 10. Mobile Mark ist ein Trademark der Business Applications Performance.

Alle anderen hier erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Änderungen von Produktspezifikationen und Konfigurationen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Abweichungen des Produktdesigns und der Produktmerkmale sowie Abweichungen von den dargestellten Farben sind möglich. Irrtum vorbehalten.

Über Dynabook Inc.

Seit mehr als 30 Jahren setzen die Notebooks und Technologien von Toshiba den Standard für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Sharp Konzerns, führt die Dynabook Inc. diese Tradition fort und bietet ihren Kunden und Partnern die Mehrwerte und Services, die sie zur Erreichung ihrer Ziele benötigen.

Weitere Informationen über dynabook erhalten Sie auf unserer Webseite oder unserem Blog. Besuchen Sie auch unsere Social-Media-Kanäle: Twitter, Xing und LinkedIn. Reprofähige Bilddaten erhalten Sie auf Anfrage bei Flutlicht.

