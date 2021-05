Alfred Geiger HWC – Hauswart und Concierge für alle Fälle

Alfred Geiger ist der kompetente Hauswart und Concierge für Mettmenstetten und Umgebung.

Der vielseitig begabte Allrounder Alfred Geiger unterstützt seine Kunden als engagierter Hauswart und Concierge bei allen anfallenden Arbeiten rund um Haus und Garten. Dies gilt sowohl für den Außenbereich der Liegenschaft und die installierte Haustechnik, als auch für alltäglich anfallende Aufgaben im Haushalt. Unterstützt wird er bei den unterschiedlichen Tätigkeiten von seinem Kompagnon Peter Frei.

So kümmert sich das Team von Geiger HWC beispielsweise um die Pflege von Gärten und Grünflächen sowie das Kehren und gegebenenfalls Reinigen von Wegen, Plätzen und Treppen. Gleiches gilt für Schächte, Tiefgaragen und sonstige Gebäude auf dem jeweiligen Grundstück. Die Reinigung von Gemeinschaftsbädern und Pools kann bei Bedarf ebenfalls übernommen werden. Instandhaltung und Reinigung von Fenstern, Türen und Böden gehören auch zu den angebotenen Services. Priorität haben dabei Hygiene und Werterhalt der Liegenschaft. Selbstverständlich werden auch ökologische Aspekte beachtet.

Im Bereich der Haustechnik übernehmen die Hauswarte zum Beispiel die Überwachung und Bedienung von Heizungen, Beleuchtungsanlagen, Wasserversorgungsanlagen und Abwassertechnik. Systeme und Geräte zur Absicherung von Gebäuden und Grundstücken, wie Kameras und Alarmanlagen, können ebenfalls bedient werden.

Als Concierge ist Alfred Geiger der Mensch wichtig. Er entlastet seine Klienten wo immer es gewünscht wird, etwa bei der Organisation und Durchführung von kleineren Anlässen, der Erledigung von Einkäufen, Behörden- und Botengängen oder auch dem Transfer zu Flughäfen und Bahnhöfen – inklusive Rollstuhl, falls nötig. Weitere Leistungen im Portfolio sind administrative Arbeiten, Recherchen, die Durchführung von Kleintransporten und die Versorgung von Tieren.

Das Wohlbefinden und eine möglichst hohe Lebensqualität der Kunden sind die Zielsetzung der Arbeit von Geiger HWC. Interessenten stehen Alfred Geiger und Peter Frei gerne für eine individuelle Beratung zur Verfügung, wenn beispielsweise Fragen zu den zahlreichen angebotenen Services bestehen. Zudem finden sich weitere Informationen auf der Internetpräsenz der Dienstleister.

Als Hauswart und Concierge verfügt Alfred Geiger über fundierte Kenntnisse, die er sich in diversen Fortbildungen aneignen konnte. Dazu gehört unter anderem der Besuch der höheren Fachschule für Anlagenunterhalt und Bewirtschaftung, sowie der Erhalt von Fachbewilligungen für Pflanzenschutz und die Verwendung von Bioziden in Gemeinschaftsbädern. Peter Frei, das zweite Teammitglied von Geiger HWC, ist eidgenössischer diplomierter Koch, Wirt und Hauswart. Der Unternehmenssitz des Dienstleistungsbetriebs befindet sich in der Pfruendmattstrasse, im Ort Mettmenstetten.

