Markus Gräßler über die Vorteile der Systemgastronomie

Konzept der Systemgastronomie trägt zum Erfolg von Wienerwald bei, weiß Markus Gräßler

Für den Geschäftsführer von Wienerwald Markus Gräßler ist das Konzept der Systemgastronomie einer der Erfolgsfaktoren in der Wienerwald-Geschichte: “Von Beginn an hat Firmengründer Friedrich Jahn auf immer gleichbleibende Qualitätsfaktoren gesetzt. Die immer gleiche, bis heute geheime Rezeptur, die immer gleichen hohen Standards für Zulieferer und für Frische – diese Faktoren sind bis heute Erfolgsgaranten. Mit der Systemgastronomie schaffen wir es, dass ein Wienerwald Grill Hendl in den Restaurants unserer Franchise Partner immer gleich saftig und lecker daherkommt und stets frisch mit der immer gleichen Sorgfalt und Raffinesse zubereitet wird.”

Geheimrezept und verlässliche Lieferanten sind laut Markus Gräßler wichtig

Auch wenn Markus Gräßler das geheime Wienerwald Grill Hendl Rezept weiter gut behütet, verrät er doch ein paar wichtige Voraussetzungen für den unverwechselbaren Wienerwald Genuss: “Die Hähnchen werden von unseren Lieferanten aus Deutschland und Österreich nach der geheimen und traditionsreichen Rezeptur und nach festen Kriterien vorbereitet, gewürzt, frisch geliefert und gebraten. Die Stärke dieser Art der Restaurantführung liegt in ihrer guten Übertragbarkeit und in ihrer Verlässlichkeit. Unsere Gäste wissen, dass das Wienerwald Grill Hendl in all unseren Filialen immer gleich lecker schmeckt”, beschreibt Markus Gräßler.

Markus Gräßler kennt die internationale Systemgastronomie gut

Bei der Rezeptur geht es in den Wienerwald Restaurants folglich nicht um eine Prise hiervon und davon und im Vergleich zur herkömmlichen Gastronomie um kreatives Ausprobieren. Vielmehr werden Gewürze aufs Gramm genau abgemessen und nach gleichen Rezepturen und gleichen Verfahren miteinander kombiniert. In allen Wienerwald Filialen und den noch neuen Food Trucks können Kunden von diesem Konzept profitieren und wissen: Außen knusprig und innen saftig – das ist das typische Wienerwald Grill Hendl. Beim Stichwort Systemgastronomie weiß Markus Gräßler, wovon er spricht. Als ausgebildeter Fachmann im in diesem Bereich hat er europaweit Erfahrungen mit den übertragbaren Restaurantkonzepten gemacht und bringt diese in seine Tätigkeit als Geschäftsführer von Wienerwald ein.

Die traditionsreiche Restaurantkette Wienerwald ist für ihr berühmtes Grillhendl bekannt. Dieses Rezept wird bereits seit nahezu 70 Jahren gut behütet. Geschäftsführer Markus Gräßler und seine Frau Daniela Gräßler setzen die Tradition der Verschwiegenheit des Geheimrezepts und somit die Unverwechselbarkeit des Wienerwald Grillhendl weiter fort.

Kontakt

Wienerwald Franchise GmbH

Markus Gräßler

Landsberger Str. 392

81241 München

+49 89 18 91 762 0

+49 89-18 91 762 55

presse@markus-graessler.de

https://www.wienerwald-rezepte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.