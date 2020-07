Womit wird uns Shane Zoe dieses Mal überraschen?

2020 ein Chaos Jahr für einfach jeden und dennoch ergeben sich auch in dieser Zeit Fortschritte, denn die Allrounderin, Shane Zoe Blue Baroness von Gleichen startet weiter durch.

Wir kennen Shane Zoe durch ernsthafte deutsche Popsongs, ihre vielen verschiedenen Beruflichen Tätigkeiten und auch ihrem sozialen Engagement. Obwohl wir von Shane Zoe bereits so viel kennen überrascht sie uns immer wieder mit etwas neuem. Was wird es wohl dieses Mal sein?

Reaktion: Manches Mal liest und hört man von dir als Shane Zoe, manches mal mit dem kompletten Namen, was hat es damit auf sich?

Shane Zoe: Shane Zoe Blue Baroness von Gleichen ist mein kompletter Name und alles was mit meiner Musik zu tun hat, läuft rein unter “Shane Zoe”

Redaktion: Von der aktuellen Situation sind so viele Menschen betroffen, wie gehst du damit um?

Shane Zoe: Ich bin davon genauso betroffen, wie jeder andere Bürger auch, der eine mehr der andere weniger, aber uns alle traf es. Dennoch kann ich es langsam nicht mehr hören, sorry wenn ich es so sage, aber alles wird nur noch (wie eine Freundin es so schön nennt) auf das “große C” geschoben, egal worum es geht. Natürlich hatte auch ich genug Nachteile, Ausfälle und bekam keine Unterstützung, aber das darüber schimpfen, oder es auch als Vorwand zu benutzen, hilft weder mir noch allen anderen. Wie heißt es so schön, aufstehen, Krone richten und weiter gehen.

Redaktion: Interessante Ansicht dazu. 2012 hattest du an deinem ersten deutschen Album gearbeitet welches 2013 veröffentlicht wurde, obwohl dir Verlage und Produzenten abrieten und ablehnten. Warum hast du dennoch mit deutschen Texten weiter gemacht?

Shane Zoe: Richtig, überall hieß es: Deutsch verkauft sich nicht, deutsch ist nicht gefragt und ist zudem viel schwerer. Tja, ich war eindeutig meiner Zeit voraus, denn wie ist das heute mit deutschen Songs? Mir war und ist es wichtig, meine Songtexte auf deutsch zu singen, denn ich wollte, dass sie wirklich verstanden werden. Was nützt es, wenn die Musik schön ist, die Menschen darauf tanzen, Freude haben und den Text, worauf sie Tanzen nicht verstehen, evtl. etwas ganz anderes bedeutet?! Es ist immer die Frage, was will ich bewirken, will ich, das ihnen die Musik gefällt oder mit den Texten eine Botschaft vermitteln? Ich wollte, dass sich Menschen darin wiederfinden, dadurch verstanden oder aufgehobener fühlen und sich vielleicht nicht mehr ganz so allein fühlen. Deswegen entschied ich mich für diesen Schritt und habe es nie bereut. Sicherlich waren diese Songs dadurch nichts gewesen, um damit auf bspw. Partys gebucht zu werden. Mich freut es viel mehr, wenn ich bspw. durch die Gema erfahre, dass die Songs für Hilfswerke oder bei Veranstaltungen und der Art verwendet werden.

Redaktion: Ich habe gesehen, du hast aber auch Musik auf dem Markt, die in Clubs gespielt werden und bist auch in den Charts Platzierungen weit vorn.

Shane Zoe: Richtig, ich habe es gesplittet, ich kreiere, erschaffe Musik, teilweise typische Dance – Songs, aber auch Dubstep-Chill, Gothic – Fantasy, spezielle Soundtracks und viele weitere, in dem ich mit den Genres experimentiere. (einfach mal googlen) Ja und diese Musik wird in Clubs gespielt und ist daher separat auf dem Markt für alle, die meine Musikwerke lieben. Für all jene, die wiederum meine Song-Botschaften lieben, gibt es mit diesen Sounds zusätzlich eine Kombination. Somit ist für all meine Fans etwas dabei. Aktuell sind 2 weitere Singles gerade veröffentlicht wurden. Was die Platzierungen angeht, stimmt, ich halte mich bereits seit Jahren Lokal auf der 1 und Regional auf der 2 usw. was mich aber wirklich immer wieder plättet, ist zu sehen, wo ich Global stehe. Hallo? Global und dass bei so vielen Hammer genialen Künstlern und doch war ich aktuell bei 683

Redaktion: Glückwunsch für deine Leistungen. Auch hast du ein Album auf dem Markt, was etwas ganz Gegensätzliches zu deiner bisherigen Musikalischen Arbeit ist, magst du es uns etwas genauer beschreiben?

Shane Zoe: Du spricht vom Miss ShazMo Projekt richtig? Ja das erste Album “Miss ShazMo – the first” begannen der in Hamburg lebende irländische Produzent “Martin o´Sullivan und ich im November 2019. Ich wurde angefragt, ob ich Interesse hätte an einer Zusammenarbeit für Werbung. Ich wurde neugierig und fragte nach, er meinte es seien Aufträge für bspw. Formate wie “Shopping Queen” es ginge um Aufnahmen bezüglich Werbung und Vermarktung. Klingt spannend dachte ich mir und stimmte zu. Es wurde ein Auftrag für 6 Aufzeichnungen erteilt. Nachdem das all uns beherrschende “große C” auch in der Musik /-TV Branche zuschlug, gab es hierfür vom Verlag keine Übernahme mehr. Wir entschlossen uns, das Album dennoch fertig zu stellen, denn es war ja bereits fast fertig. So entstand Miss ShazMo – the First mit Tracks für bspw. Tattoo und Piercing Kunst, Fitness, Thema Beauty und weiteres. Die Zusammenarbeit macht Spaß und ist inspirierend, wir begegnen einander auf Augenhöhe. Da wir nur im englischen zusammen Kommunizieren, ist es besonders wichtig, dass wir einander verstehen, denn wie schnell schleichen sich im alltäglichem Leben Missverständnisse ein? Bei Sprachbarrieren umso schneller. Das Album ist seit Juli überall erhältlich und wir arbeiten bereits unersättlich am Folgealbum, dieses wird sinnlicher, soviel kann ich schon einmal verraten :o)

Redaktion: Mir ist bekannt, du wirst als “Sprach-Modell” gebucht, was genau versteht man darunter?

Shane Zoe: Mehrfach wurde mir gesagt, dass ich eine schöne Sprach – Stimme, eine schöne Aussprache hätte, ich überlegen solle, ob ich nicht wieder beim Radio arbeiten wolle, da gehöre ich hin. Andere wollten unbedingt, dass ich ihren Ansagetext fürs Firmen Telefon bespreche oder eine Modell-Agentur meinte, dass wenn sie mal Sprecher bräuchten, alles daransetzen würden, um mich dafür zu buchen. Immer wieder bekam und bekomme ich solche Aussagen, somit setzte ich es in die Tat um. Man empfahl mich bspw. bei Firmen, Ärzten, Reisebüros für ihre Telefon – Ansagen oder Warteschleifen und habe die unterschiedlichsten Aufträge, ja halt alles was mit Thema Sprache zu tun hat.

Redaktion: Sehr interessant, das heißt, wenn ich demnächst bei Firma xy anrufe, spricht du vielleicht zu mir! Du entwirfst auch alle Cover-Bilder selbst, ist das richtig?

Shane Zoe: Ja, das kann somit gut sein mit den Anrufen. *schmunzel* Das stimmt, ich entwerfe sowohl meine Cover-Bilder alle selbst, aber auch hierfür bekomme ich verschiedene Aufträge. Sprich ich entwerfe verschiedene Art-woks.

Redaktion: Gut zu wissen, wenn wir einen neuen Entwurf brauchen, wenden wir uns an dich. Zum Thema Vielseitigkeit, du bist wirklich sehr vielseitig und hast auch viele unterschiedliche Jobs, kommt da nicht der ein oder andere Job zu kurz oder gar das Privatleben

Shane Zoe: Wie du schon sagst, habe ich viele Wirkungskreise, weshalb “Vielseitigkeit vereint” zu meinem Slogan wurde. Es stimmt, ich habe somit viel um die Ohren, aber es liegt an einem selbst, wie man sein Leben und seine Verpflichtungen eintaktet. Neben den vielen unterschiedlichen Jobbereichen bilde ich mich weiterhin viel weiter und all das ist mir wichtig. Dennoch ist es ebenso wichtig, darauf zu achten, dass ich die jeweilige Priorität richtig setze. Es bringt nichts, viel zu tun und dadurch nichts zu schaffen oder gar, einem Burnout zu verfallen. All meine Projekte, mache ich sehr gern und ich setzte die Prioritäten jeweils so, dass ich jede Tätigkeit, wenn ich sie tue, zu 100% Leiste. Ich Takte somit meine Aufträge entsprechend passend ein oder lehne auch ab. Meine Tätigkeiten ergänzen sich, irgendwie gehören sie ja auch alle zusammen und es hat zudem den Vorteil der Abwechslung.

Und nein, das Privatleben leidet nicht darunter, auch wenn es mal sein kann, dass Freunde / Bekannte / Fans, auch mal ein paar Tage auf eine Antwort warten müssen, was sie mir aber nachsehen. Wie gesagt, ich setze meine Prioritäten und ordne sie entsprechend je nach Situation neu an.

Redaktion: Du hast eine Beinlähmung, wie machst du daher all das, insbesondere den Sicherheitsdienst?

Shane Zoe: Wie sag ich immer? Grenzen existieren nur in unseren Köpfen! Es geht alles, wenn wir es wollen, denn wenn wir etwas wollen, werden wir Lösungen finden, andernfalls finden wir ausreden. :o)

Redaktion: Du bist eine Frau, die sich sehr für andere und insbesondere fürs Recht einsetzt. Bist du daher auch der Politik beigetreten und was ist dein Kernpunkt in der Politik?

Shane Zoe: Politik fand ich immer trocken und öde, es war ein Thema, mit dem ein jeder mich jagen konnte. Meiner Meinung nach wird viel geredet, ohne was zu sagen, viel versprochen und wenig getan. Dennoch sollten wir alle nicht vergessen, dass Politik alles andere als einfach ist und die Politiker müssen für Milliarden von Menschen entscheiden / handeln, dies ist eine unglaubliche Aufgabe / Verantwortung. Würdest DU dich der Aufgabe stellen? Ich sage mir immer und ganz gleich bei was, ich kann mich nicht darüber beschweren, was mir nicht gefällt, wenn ich nicht selbst versuche etwas zu bewirken /verändern /verbessern. Als 2017 DiB meine Unterschrift wollte, beschäftigte ich mich mit ihnen und war fasziniert. Bei Demokratie in Bewegung kann z.B. jeder seine Ideen einbringen, an den Gesetzen mitwirken, egal ob als “Beweger” oder Mitglied und zugleich seine Fähigkeiten nutzen. So engagierte ich mich im Mediations-Team, verwalte die SoMe’s mit und begleite ein Richteramt. Es gibt viel, was dringend verändert gehört. Doch dazu muss auch der Mensch zur Veränderung bereit sein! Bei all den vielen Dringlichkeiten ist mein Hauptprojekt, mein Baby worin ich ganz viel Zeit, Kraft investiere, die Gleichstellung. Gleichstellung ist ein breites Spektrum, wir kennen zwar Frauen Beauftragte, Behinderten Beauftragte, doch es gehört weit mehr dazu als das, was es derzeit beinhaltet und erfolgt. Kennt ihr die Serie Frau Jordan stellt gleich? So in etwa meine ich es. Ein wichtiger Punkt hierbei ist ebenso die Betreuungsreform, hier hakt es an allen Ecken und seit Jahren beschweren sich sogar Betreuungsrichter, Gutachter, Kliniken und weitere und wünschen schon lang eine Erneuerung. Es ist teilweise erschreckend, wie es ist und wenn mir dann einige ihre Story berichten und man Machtlos ist, stimmt es mich nachdenklich und traurig. Von Justitia bin ich in manchen Fällen wirklich sehr enttäuscht. Die Betreuungsreform gehört daher dringend aktualisiert, und zwar für alle darin involvierten Personen / Aufgabenkreise! Dafür setze ich mich täglich aktiv ein, habe unter anderem Petitionen beim Bundestag, führe weiterhin Befragungen, Interviews, höre, lese, was ihr mir zusendet, was ihr erlebt und lese eure Sorgen und Hilferufe und vieles mehr.

Glaubt mir, das Sprichwort stimmt: Willst du dir schnell Feinde machen, geh in die Politik. Das erlebe ich wirklich seeeehr deutlich :o)

Redaktion: Gibt es Probleme als Künstlerin in der Politik oder umgedreht?

Shane Zoe: Hmmm, schwierig zu beantworten. Also bei uns in der Partei gibt es Tatsache sehr viele Künstler verschiedener Kunstbereiche, also würde ich mal sagen, nein ;o) Allerdings denke ich, es wird schon genauer drauf geschaut, was der Politiker so macht, wo er seine “Leichen im Keller” hat, welchen Skandal man findet usw. Aber inzwischen sind wir alle gläsern und über uns alle wird gegoogelt und geredet.

Redaktion: Das stimmt Shane Zoe, heute bleibt fasst nichts mehr verborgen, so haben wir auch einiges über dich gefunden. z.B. sagtest du einmal, du magst keine Schlager, warst aber als Jury und auch als Presse beim DSC vertreten, wie passt das? Auch wissen wir, dass du als Betreuerin für deine psychisch kranke Verlobte eingetragen bist, das stelle ich mir schwierig vor, gerade in Bezug auf das Gläsern sein und Skandalen.

Shane Zoe: Naja, es ist richtig, ich bin wirklich kein Schlager Freund und insbesondere jene Schlager Songs, die meines Erachtens einen vollkommen Sinnfreien Text haben, wie es bei den “Ballermann-Songs” der Fall ist. Die Schlagerwelt ist für mich immer so… ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so “künstlich – heile Welt”. Aber alles wandelte sich, auch der Schlager, heute noch etwas in Genres zu packen, wird immer schwieriger. Bezüglich der Jury und Pressetätigkeit, hey ich bin Profi ;o) wer mich kennt weiß, dass ich bspw. Privat und Dienst immer trennen kann. Es hat mir Tatsache Spaß gemacht, auch wenn das Bewerten von 100 Schlagern als Schlager-vermeiderin echt anstrengend war, besonders da man sich die Songs ja nicht nur einmal anhörte. Jede Jury Tätigkeit, der ich bisher nachging, war doch sehr unterschiedlich und so sind auch das immer tolle Erfahrungen. Auch finde ich daran großartig, das “meine” Bewertung somit vielleicht auch Neulingen eine bessere Chance bietet. Besonders, da mir die NewcomerFörderung ebenso wie meinem Kollegen Mitch von NewcomerFM sehr am Herzen liegt.

Zu deiner 2ten Frage, also die ist nicht ganz korrekt, denn ich bin nicht mehr ihre Betreuerin auch wenn ich das Tatsache 4 Jahre war. Auch sind wir, dank ihrer neuen Betreuerin nicht mehr zusammen. Natürlich war die Betreuung eine sehr Aufwendige Aufgabe, weshalb auch meine eigenen Projekte manches Mal darunter litten. Doch ist einem jemand wichtig und erlebt man zusätzlich auch die Fortschritte, dann ist es das Wert und das Richtige und ist bereit Opfer zu bringen. Im Übrigen ist es auch bei solch Tätigkeit wichtig, andere Meinungen zu zulassen und selbst wenn dir widerstrebt wie der zu Betreuende handelt, es nicht deiner Moral oder Wertvorstellung entspricht, so musst du (solange er /sie sich dadurch nicht selbst oder andere gefährdet) dennoch nach dessen Wunsch / Interesse handeln. Sprich auch hier war es wichtig das ich Objektiv handeln kann und quasi privat und dienst sowie eigener und fremd Wunsch trenne.

Redaktion: Oh das tut mir sehr Leid, ihr wart doch recht lang zusammen. Wie meinst du das, “durch die neue Betreuerin nicht mehr”?

Shane Zoe: Sei mir nicht böse, aber ich mag nur kurz darauf ein gehen. Es stimmt, wir waren 6 Jahre verlobt, sie wollte auch unbedingt, dass wir dieses Jahr nun endlich heiraten, denn sie redete bereits 2 Jahre davon, bat meine Mum um ihren Segen, weil auch sie nicht mehr so gut auf sie zu sprechen war, wegen vieler Handlungen und bestellte das Aufgebot. Von jetzt auf gleich wurde das gesamte bisherige Leben durch die neue Betreuerin beendet. Eine, die sie nicht einmal wollte, Zahlreiche Beschwerden bezüglich Pflichtverletzungen, Willkür, Übergriffigkeiten einreichte, wieder mehr abstürzte, vieles was wir erreichten dadurch wieder zu Nichte war, so auch wieder neue Schulden, intensivere Krankheitsschübe usw. Ich berichtete ja, dass ich durch die Änderung der Betreuungsreform als auch durch meine Jobs viel erfahre und das was hier ist, ist kein Einzelfall, insbesondere da die Betreuerin urplötzlich nach nur 2 Treffen dann gegen mich schoss, verleumdete und vieles mehr. Ich habe daher zum Schutz, zur Aufklärung eine V-Blogreihe erstellt “Mobbing, Verleumdung, Nötigung, psychischer Missbrauch durch gesetzliche Betreuung” hierin kommt auch sehr viel darin vor, was in der Betreuungsreform so fatal falsch läuft! All das darf einfach nicht sein, darf es nicht geben und dafür kämpfe ich, auch wenn ich dadurch eben zur Zielperson wurde. Wollt ihr, das es euch, eurer Familie, Freunden so ergeht? Wegen unter anderem so etwas muss dringend etwas passieren. Ich bitte euch, schaut euch die V-Blog Reihe an, um mehr zu erfahren und somit auch zu helfen, das solche Handlungen nicht mehr geheim bleiben und das wir die Änderung der Betreuungsreform schneller durch bekommen,

Redaktion: Das ist ein wirklich herber Schlag und dennoch Hochachtung für deinen Kampfgeist, auch damit andere Personen so etwas nicht erleben müssen. Ich weiß nicht ob ich die Kraft dazu hätte, ich kenne die V-Blogreihe. Doch dein Engagement geht weiter, denn du schreibst gerade ein Buch und sollte ein Ratgeber werden, richtig?

Shane Zoe: Es ist richtig, letztes Jahr wurde ich von einem Fachverlag angefragt, ob ich ein Ratgeber-Buch über psychische Erkrankungen schreiben würde. Ich besprach damals mit meiner Ex, sie fand die Idee, die ich hatte, gut und meinte das sie gern dazu beiträgt, damit anderen vielleicht eher bzw. besser mit dieser Psychischen Erkrankung geholfen werden kann. So fragte ich beim Verlag an, was sie davon halten würden. Ihre Rückmeldung war positiv und somit lag es nur noch an mir, wann ich hierfür die Zeit frei machen könnte. Die Prioritäten sind erneut angepasst und ich mittendrin im Schreiben eines Buches, was sowohl ein Teil Autobiographischer-Roman als auch ein Info Buch / Ratgeber ist. Mehr möchte ich noch nicht verraten.

Redaktion: Ok Shane Zoe, das Verstehen wir natürlich, du hältst uns sicher alle auf dem Laufenden. Thema authentisch, warum ist dir das Authentisch sein so wichtig, was bedeutet es für dich? Denn du hast mehrfach zu mehr Authentizität unter den Musikern aufgerufen und dazu auch selbst Videos online gestellt.

Shane Zoe: Ja, authentisch zu sein finde ich sehr sehr wichtig, insbesondere in der heutigen Zeit. Auch in der Musik finde ich das wichtig, ich kenne genug Menschen, die nicht mehr gern zu live-Konzerten gehen, weil sie enttäuscht über die Darbietung der Künstler waren. Viele lassen alles über Studios “perfekt” in die Spur schieben, pitchen und alles was dazu gehört. Natürlich ist das Mastern der Musik bevor es zur Album – Produktion und Vermarktung kommt wichtig, aber der Künstler sollte auch noch seinen Wiedererkennungswert haben, wenn man ihn live hört. Ich finde es wichtig, dass sich viel mehr Künstler auch wieder mehr unverblümter zeigen. Einen großen Respekt an alle Menschen, die auf der Straße singen, spielen, performen. Jeder macht Fehler, keiner ist Perfekt und darum geht es den Zuhörern / Zuschauern auch nicht, sie wollen u.a. die Leidenschaft des Künstlers spüren und sich mitreisen lassen. Wollen die Person vom Album auch real erkennen. Daher stellte ich meine Übungs-Videos ein. Ich wurde oft gefragt, wann sie von mir wieder neues hören werden, das bekamen sie damit und als Feedback erhielt ich erneut, dass man eben meine Art so sympathisch findet, man merkt das ich Spass habe und sie sich auf das Endergebnis nach dieser tollen Übung freuen. Dadurch wissen die Leute wie ich bei spontanen Aufzeichnungen klinge und wissen was sie bei Auftritten oder auch Alben erwartet. Sprich, wie es früher einmal war, als es noch um Talent ging, statt ums Talent der Studios und eine hübschen gut Vermarktungsbare Hülle. Wenn ich etwas Neues ausprobiere, nehme ich es auf, um mich dadurch anschließend reflektieren und verbessern zu können. Klar gab es auch Menschen, die es sofort in der Luft zerrissen haben, meinten mich besser zu kennen als sonst wer. Meinten ich habe sicher an den Songs schon ewig geübt und es einfach nicht besser hinbekommen und vieles mehr, doch damit kann ich umgehen.

Redaktion: Ich komme dennoch noch mal kurz auf die “Leichen im Keller” zu sprechen, Shane Zoe, was meinst du sind deine Leichen im Keller?

Shane Zoe: Phuuuu, na da fragst du mich nun was. Sicher habe auch ich meine Fehler, Schwächen und Macken, so fahre ich bspw. leider oft zu schnell oder halte auch viele Teile aus meinem Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. Jeder empfindet sein tun, als auch das des anderen, anders. Hinter allem was mich betrifft, ich sagte, ich tat, stehe ich. Wenn ihr etwas über mich findet, erfahrt, so fragt mich gern ;o)

Redaktion: Gekonnt geantwortet, da merkt man deine Erfahrung im Medienbereich, oder als Politikerin? Auch wenn ich noch so viele Fragen an dich hätte, so kommen wir nun zur letzten Kategorie. Wie stehst du zur Spiritualität, denn du machst ja selbst auch Hand und sogar Fußlesungen, wie kamst du dazu?

Shane Zoe: Der Mensch braucht etwas, woran er glauben, sich festhalten kann, dafür gibt es die verschiedensten Religionen und auch Glaubensgrade. Zu meinem Leben gehört die Spiritualität, sie ist ein Teil von mir, ich erkenne sie an und das wiederum macht mich offener dafür.

So wie Gläubige aller Religionen daran glauben, dass wenn sie Beten, ihr Ruf erhört und erfüllt wird, so glaube ich daran, dass der Glaube Tatsächlich Berge versetzen kann, solang wir positiv und festen Glaubens daran sind. Denk mal an Telekinese, wie funktioniert diese? Durch die Kraft der Vorstellung und genau das ist Glaube. Ich vertraue auf mein Bauchgefühl, wie oft hast du gespürt, der Schritt wäre falsch und sagtest dir im Nachhinein, “hätte ich nur auf mein Bauchgefühl gehört”?

Stimmt, ich mache ab und an Hand und auch Fußlesungen. Handlesungen sind bereits bekannter, doch auch hier gehe ich anders vor, was zumindest für mich etwas zeitaufwändiger ist. Ich gehe bei den Lesungen mehr in die Tiefe und schaue auch in die Gesundheit, wie du ja selbst mitbekommen hast. Es lassen sich sogar Ereignisse ablesen und auch, wie wir unseren Lebensabend verbringen, was wir mögen, was uns fehlt usw. Unsere Hände spiegeln uns und unsere Charaktereigenschaften wider, das heißt jedoch nicht, dass wir diese Eigenschaften auch immer ausleben. Durch die Lesung erfahren wir, wer “ich” bin, was vielleicht verborgene Talente sind und somit, welches ein geeigneter Beruf für mich ist und vieles mehr. Was die Füße angeht, diese sind noch viel Aussagekräftiger in Punkto Gesundheit und Charakter, als unsere Hände. Einige Fußexperten raten Firmenchefs sogar, sich die Füße der Bewerber anzuschauen, statt auf das äußere, wie den schicken Anzug. Nachdem ich noch einen zertifizierten Fußreflexzonen Kurs abschloss, könnte ich theoretisch die entsprechenden Reflexzonen, die etwas Unterstützung bedürfen, anregen.

Redaktion: Ja liebe Leser und Leserinnen, ich hatte mich getraut und mir von Shane Zoe die Hände und Füße lesen lassen, denn ich glaubte nicht, dass meine Gliedmaßen so viel über mich verraten würden. Ich kann nur sagen, ich war erstaunt, ich konnte es kaum glauben und fühlte mich ein wenig verunsichert, denn was Shane Zoe mir mitteilte, trifft wirklich zu, auch zur Gesundheit. Hast du all das nur aus meinen Händen und Füßen gelesen oder spielt da noch etwas anderes mit hinein? Du hattest das Bauchgefühl bereits angesprochen, ist es das oder bist du eine Hexe?

Shane Zoe: Ja genau, ich schwing mich nachher auf meinen Besen, um nach Hause zu fliegen, so ein Besen ist enorm praktisch, keine Staus auf der Straße, oder Ampeln und bisher wurde ich auch noch nicht geblitzt. Spaß bei Seite. Ich bin ein sehr empathischer Mensch, habe ein sehr feines Gespür, eine gute Auffassungsgabe, kann gut analysieren und reflektiere bzw. Hinterfrage vieles immer wieder. Dadurch wird für mich vieles deutlicher und somit auch logischer, besonders in Kombination mit meinem psychologischen Fachwissen. Du bist nicht die erste, die sich nach einer solchen Lesung etwas unbehaglich fühlte, es gab bereits aussagen, dass sie sich “nackt” fühlten, weil ich mit nur einer Lesung aus der Ferne, hinter die sonst so gut funktionierende Maske schaute, sie durchdrang.

Glaube mir, manches Mal wünschte ich mir, nicht alles so zu wissen, zu spüren, denn wenn du Dinge oder auch Wahrheiten weißt, die du nicht erklären kannst, ist es schwer. Doch noch viel schwerer ist es, wenn du weißt was los ist, was passierte, Wahrheiten kennst und nichts daran ändern, oder den Personen nicht helfen kannst. Oder wenn du Dinge weißt, spürst, über Personen, von denen du besser nichts mehr wissen möchtest.

Redaktion: Das ist alles sehr interessant und daraus ergeben sich für mich bereits neue Fragen, doch wir sind für dieses Mal am Ende unserer Interview-Story. Ich würde sagen, du gibst einen guten Profiler ab, du arbeitest doch eh als Sicherheitsfachfrau und auch als Psychologische Trainerin, vielleicht erweiterst du dein Freelancer – Angebot mit dem Profiler.

Wir danken dir von Herzen für deine Zeit und dass du unsere Fragen beantwortet hast. Die Redaktion wünscht dir bei all deinen Aufgaben gutes Gelingen. Ich bin mir sicher, wir werden weiterhin neues interessantes von und über dich hören.

Shane Zoe: ich bedanke mich ebenso für eure Zeit und das lustige Interview, denn ja, wir hatten zwischen durch gut zu lachen. Es wäre toll, wenn ihr vielleicht noch ein oder 2 Links veröffentlichen würdet, z.B. über die Mobbing-Reihe

Redaktion: Shane Zoe, wir stellen deine Homepage hier gern mit ein

www.ShaneZoe-music.com

