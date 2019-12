Wegweiser zum inneren Gleichgewicht

Ratgeber für ein gesünderes Leben, Stressabbau und souveräne Entscheidungen

Iris-Andrea Fetzer-Eisele möchte ihren Leserinnen und Lesern Wege eröffnen, auf ihre innere Stimme zu vertrauen und mit sich selbst und mit Ihrer Umgebung im Reinen zu sein. Dazu hat sie im Verlag Kern ein Kartenset mit ausführlichem Begleitbuch sowie eine Reihe anregender Bücher veröffentlicht. Das Kartenset „Liebe – Weisheit – Kraft“ (ISBN 9783957161864 ) lässt sich wie ein persönlicher Coach zur individuellen Lebenshilfe und Weiterentwicklung einsetzen.

Außerdem hat die Autorin „Hosentaschenbüchlein“ im praktischen, kleinen A6-Format entwickelt, die sich überall hin mitnehmen lassen. Das Neueste ist so kompakt ist wie sein Titel: „Erleuchtung? – Ja, bitte!“ (ISBN 9783957162526). In Form eines Gespräches mit dem Unterbewusstsein führt sie weg vom übermächtigen, verkopften Verstandesdenken und hin zu einem Dialog mit dem Herzen, der Intuition. Es ist ein Wegweiser auf dem Pfad des spirituellen Herzdenkens. In diesem bewährten Format gibt es außerdem drei Bändchen mit Inspirationen für den Alltag: „Kleinod der Freude“ (ISBN 9783957161680), „Himmlischer Zauberwind“ (ISBN 9783957161772 ) und „Die Liebe des Himmels umarmt dich“ (ISBN 9783957161871). Diese kleinen Bücher, die sich besonders als Geschenk oder als kleine Aufmerksamkeit für einen lieben Menschen eignen, enthalten in kurzer Form viele wohltuende Gedanken, anregende Impulse, Ermutigung und Befreiung. Kurz: Balsam für die Seele. In ihrem ersten Buch „Willkommen in der 5. Dimension“ (ISBN 9783957161116). vermittelt Fetzer-Eisele Erkenntnisse zu Magie und Mystik.

Ein umfangreiches zweibändiges spirituelles Handbuch die Spirituelle Meisterin Beate Holbach verfasst. Auf fast 600 Seiten beschreibt sie im ersten Teil „Das wahre Sein der Seele“ – Elementare Energien (ISBN: 9783939478850) anhand von 31 Amazonenbildern die Liebe, die dem wahren Sein der Seele innewohnt. Sie lehrt, wie der Mensch in dieser Liebe bereit sein wird, die Wahrheit anzunehmen, die ihn hinführt, auch seinen Nächsten anzunehmen und zu lieben, wie er ist. Losgelöst von der Vorstellung, wie er zu sein hat. Dieser Weg möchte gegangen werden von einem jeden Selbst. In Teil 2 (ISBN: 9783939478867) sind zusammen mit 31 Bildkarten die Erläuterungen zu finden, die dem Menschen den Weg öffnen für die Wissensgebiete, die in seiner Seele vorhanden sind. Sie geben detaillierte Hintergrundinformationen zu dem Buch 1. Die 31 Bildkarten der Amazonen, die ebenfalls in diesem Band enthalten sind, öffnen das Herz für die Fülle und den Reichtum der Schönheit des Geschaffenen, der einer jeden Seele zu eigen ist. Sie bringen Freude und Farbe in die Herzen derer, die zu lieben bereit sind.

Der Weg zur Selbstfindung ist weit, der zur Selbstliebe noch viel weiter. Eva Neuner trägt in „Die innere Stimmigkeit“ (ISBN 9783957162595) fünfzehn philosophische Texte zusammen, die den Prozess der Selbstfindung aufzeigen. Sinnreich und spirituell widmet sie sich Themen, welche wohl jeden Menschen begleiten. Aus ihrer beruflichen Erfahrung und dem Umgang mit ihren Klienten heraus entwickelte die Heilpraktikerin für Psychotherapie diese Texte.

Thomas Peddinghaus führt seine Leser zur Selbsterkenntnis und zum Einklang mit sich selbst und der Umwelt. Für den Psychologen und Coach ist Psychologie mehr als reine Statistik und Wissenschaft. Sie ist der Schlüssel zu innerer Harmonie und Ganzwerdung – vorausgesetzt, sie wendet sich ernsthaft dem seelischen Befinden zu und erfasst den Menschen in seiner Ganzheit. Diesen Ansatz verfolgt er in „Seelenheilung“ (ISBN 9783939478393). Weitere lesenswerte Titel des Autors: „Psychologie für die Seele“ (ISBN 9783957162656 ) und „Unser täglicher Wahnsinn“ (ISBN 9783957162274)

Claudia Pinuu ist mit Leib und Seele Physiotherapeutin. Heilen und Wohltun – das ist ihre Motivation, trotz schlechter Bezahlung und widriger Arbeitsbedingungen. In ihrem Buch „Bewegen_d“ (ISBN 9783957161-789) aus dem Verlag Kern setzt sie sich für positive Veränderungen in diesem Beruf ein, der im Gesundheitswesen ein Schattendasein führt.

Die Autorin Helga Meyer-Gieschen entdeckte im Laufe ihres Lebens ihre medialen und heilenden Fähigkeiten. Heute bietet sie unter Anderem ganzheitliches Coaching für Paare und Raucherentwöhnung an. Aus dieser praktischen Erfahrung heraus leitet sie Schritt für Schritt an, zu erkennen, warum jemand raucht, analysiert die stofflichen und psychischen Hintergründe der Sucht. In dem übersichtlichen Ratgeber „Einfach Rauchfrei“ (ISBN: 9783957161703) gibt es Hilfe zur Selbsthilfe. Helga Meyer-Gieschen zeigt ihren Leserinnen und Lesern einen Weg, wie sie es aus eigener Kraft schaffen können, ohne Ersatzmittel oder Verlustgefühle, ein für alle Mal erfolgreich zum Nichtraucher zu werden.

