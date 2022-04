Webinar: Weltweites Asset- und Shipment-Tracking der nächsten Generation

Der Markt für Trackinglösungen ist in Bewegung. Standardfunktionen wie Ortung und Benachrichtigung reichen heutzutage oftmals nicht mehr aus. Wer sich und seinen Kunden entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern will, muss die modernsten und intelligentesten IoT-Systeme einsetzen. So lassen sich neue Potenziale bei Effizienz, Produktivität und Kundenservice abschöpfen und unangenehme Überraschungen wie Missbrauch und Diebstahl vermeiden.