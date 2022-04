Rockwell Automation zum 14. Mal als eines der ethischsten Unternehmen weltweit ausgezeichnet

Düsseldorf, 12. April 2022 – Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, wurde von Ethisphere, einem weltweit führenden Unternehmen für das Setzen von Standards hinsichtlich der Definition und Förderung ethischer Geschäftsmethoden, als eines der ethischsten Unternehmen der Welt im Jahr 2022 ausgezeichnet.

Somit findet sich Rockwell Automation bereits zum 14. Mal in einer prestigeträchtigen Liste an Unternehmen, die sich durch ihre außergewöhnlichen Führungsqualitäten und den Einsatzwillen in Beug auf geschäftliche Integrität auszeichnen. Zudem hervorgehoben werden durch diese Auszeichnung die branchenführenden Ethik-, Compliance- und Unternehmensführungspraktiken, die die Ausgezeichneten an den Tag legen.

„Wir sind stolz, erneut diese Auszeichnung von Ethisphere entgegenzunehmen, die unser Engagement für Ethik und Integrität hervorhebt“, erklärt Blake Moret, Chairman und CEO von Rockwell Automation. „Für unsere Industriekunden leisten wir Außergewöhnliches. Wir gehen die damit verbundenen Herausforderungen mit Leidenschaft an, weil unsere Leistungen einen wesentlichen Teil dazu beitragen, die Arbeit produktiver und nachhaltiger zu gestalten.“

Ethik und Integrität zählen zu den wirkungsvollsten Triebfedern für das Mitarbeiterengagement von Rockwell Automation. Zusätzlich untermauert und kultiviert wird dieses Engagement durch eine offene Kommunikationskultur, zu der auch das langjährige Ombuds-Programm des Unternehmens gehört. Rockwell besteht außerdem darauf, dass 100 Prozent seiner Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter und Auftragnehmer eine jährliche Ethikschulung absolvieren, die jedes Jahr aktualisiert wird.

„Führungskräfte in Unternehmen stehen heutzutage vor der immensen Aufgabe, ihre Handlungen ethisch, verantwortungsbewusst und vertrauenswürdig zu gestalten, um dadurch positive Veränderungen herbeizuführen“, berichtet Timothy Erblich, CEO bei Ethisphere. „Für uns sind die als ethischste Unternehmen der Welt geehrten Preisträger nach wie vor eine zentrale Inspirationsquelle, die sich durch den geleisteten Einsatz für Integrität, Nachhaltigkeit, gute Unternehmensführung und Gemeinschaft auszeichnet.“

Rockwell wurde als einer von 136 Preisträgern aus 22 Ländern und 45 Branchen ausgezeichnet. Die vollständige Liste der Preisträger von 2022 kann auf der Homepage von Ethisphere eingesehen werden. Basierend auf dem proprietären Ethics Quotient® von Ethisphere beinhaltet der Bewertungsprozess für die ethischsten Unternehmen der Welt mehr als 200 Fragen zur Unternehmenskultur, zu ökologischen und sozialen Praktiken, Ethik- und Compliance-Aktivitäten, guter Unternehmensführung und Initiativen zur Unterstützung einer starken Wertschöpfungskette.

Erfahren Sie mehr über das Engagement von Rockwell Automation für Ethik und Integrität.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Hauptsitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin (USA). Das Unternehmen beschäftigt etwa 24 500 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern. Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com

