Webfleet launcht neues EV Charger Monitoring Tool und optimiert das Lademanagement von E-Fahrzeugen

Als Teil der neuen Webfleet Service-Plattform für Elektrofahrzeuge integriert die Lösung Daten der Ladestation direkt in die Webfleet Flottenmanagement-Plattform. So vereinfacht das Tool nicht nur das Management der Elektrofahrzeugflotte eines Unternehmens, sondern bietet Fuhrparkverantwortlichen Sicherheit sowie relevante Einblicke zur Verbesserung ihrer Ladestrategie.

Die Lösung bietet Flottenmanagern Echtzeit-Updates zu Verfügbarkeit, Belegung und Ladegeschwindigkeit aller betriebseigenen Ladestationen sowie über die Entfernung eines Fahrzeugs zu einer bestimmten Ladestation. Damit erhalten Flottenmanager frühzeitig Informationen über mögliche Ladeprobleme, die einen geregelten Flottenbetrieb beeinträchtigen würden, und können so rechtzeitig und effektiv gegensteuern. Das Webfleet-Dashboard zeigt ihnen nicht nur den Status sowie relevante Benachrichtigungen über ihre Flotte in Echtzeit, sondern liefert ihnen auch wichtige Einblicke in Energiekosten, Verbrauch, Nutzungstrends sowie die durchschnittliche Ladezeit. Auf diese Weise behalten Unternehmen die Ladeleistung ihrer Elektrofahrzeugflotte konstant im Blick und können ihre Ladestrategie gezielt verbessern. Der umfassende Überblick hilft bei der Optimierung von Ausgaben und Auslastung und auch dabei, den Ausbau der eigenen Elektrofahrzeugflotte ideal zu planen.

Mit dem EV Charger Monitoring-Tool können Unternehmen all ihre Ladestationen, die den offenen Ladeprotokollen (OCPP und OCPI) entsprechen, in ihr Flottenmanagement integrieren, ohne hierfür in zusätzliche Hardware investieren zu müssen. Webfleet ist mit jedem Ladestellenmanagementsystem (CPMS) kompatibel, das die neuesten OCPI-Standards unterstützt, und arbeitet bereits mit den EV Service Platform-Partnern Bia, Evesto, Ampeco und Monta zusammen.

Webfleet EV Charger Monitoring ist ab sofort für europäische Webfleet Kunden verfügbar. Quelle: Webfleet