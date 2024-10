Brezen Kolb feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Seit 10 Jahren steht die Brezenbackstube in der Ostendstraße für Qualität, Tradition und die besten Brezen der Stadt. Im Rahmen der Jubiläumswoche fand auch die Standortparty für die Freunde, Familie und Partner des Unternehmens statt. Es war ein Abend, der zeigte, warum Brezen Kolb aus Nürnberg nicht mehr wegzudenken ist.

Glückwünsche und Brezen-Nostalgie

Obwohl er nicht persönlich anwesend sein konnte, ließ es sich der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder nicht nehmen, Glückwünsche zu übermitteln – sein Grußwort wurde als Audio eingespielt. Dabei sprach er über die Bedeutung des Brezen-Imperiums und verriet, dass die Leberwurstbreze seine Lieblingsbreze sei.

Auch Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel gratulierte dem Traditionsunternehmen und sprach über seine ganz persönliche Verbindung zur Breze. Er sei „mit der Breze sozialisiert“ und erinnere sich an den Brezen-Bruch, den es damals noch gab und den sein Vater fast jeden zweiten Tag mit nach Hause gebracht habe. „Brezen Kolb ist eine Institution – und Kolb gehört zu Nürnberg, wie der Club“ so Vogel.

Damit übergab er das Wort an den Vorstand des 1. FC Nürnberg, Niels Rossow. Auch er erinnerte sich, dass die Kolb-Breze „auf die Hand“ zum Ritual gehörte, wenn er als Kind mit Oma und Opa in der Stadt war, und zog in seinen Glückwünschen ebenfalls Parallelen zwischen Fußball und Brezen: „Was die Breze für Nürnberg ist, ist der Fußball für uns – beide stehen für Heimatgefühl und Zusammenhalt. Wir sind stolz darauf, dass Brezen Kolb als Sponsor an unserer Seite steht.“ Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Stefan Heim und Joti Chatzialexiou überreichte er als Geschenk ein exklusives Jubiläums-Trikot.

Unterhaltung für alle Generationen

Die Standortparty bot Unterhaltung für Groß und Klein: Ein Zauberer verblüffte die Gäste mit seinen Tricks, während ein Schnellzeichner humorvolle und individuelle Porträts anfertigte und DJ Berry Klaus für die passende musikalische Begleitung sorgte. Ein Highlight war das Brezenfangen, bei dem die Gäste ihre Reaktionsschnelligkeit unter Beweis stellen konnten. Für die rund 40 kleinen Gäste gab es eine liebevoll gestaltete Kinderbetreuung, in der sie bestens aufgehoben waren.

Musik, Brezen und gute Laune bis spät in die Nacht

Ein musikalischer Höhepunkt war der eigens zum Jubiläum komponierte Brezen-Song „Wir wolln Brezen“. Kolbi, das Maskottchen von Brezen Kolb, und seine Tanzpartnerin präsentierten dazu den Brezen-Tanz, der die Gäste schnell zum Mitsingen und Mittanzen animierte.

Genussvielfalt und besondere Jubiläumsprodukte

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Familie Kolb begeisterte ihre Gäste mit ausgefallenen Kreationen rund um die Breze. Daneben konnten die Besucher auch das limitierte Jubiläumsprodukt, einen Gin, der zusammen mit Kolb-Brezen destilliert wird, probieren – eine besondere Überraschung für alle Gin-Liebhaber.

Ein weiteres Highlight waren die Brezen Chips. Dieses Produkt ist nicht nur ein Genuss, sondern auch ein starkes Statement von Brezen Kolb für Nachhaltigkeit. Die Chips werden aus unverkauften Brezen hergestellt und setzen ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung.

Die Feier dauerte bis weit nach Mitternacht, und einige der letzten Gäste konnten sich noch eine ofenfrische Breze am Brezen-Drive-in holen, der wochentags ab 2:00 Uhr und samstags ab 4:00 Uhr geöffnet ist.

Ein Blick in die Zukunft

Peter Kolb nutze die Gelegenheit auch, um auf die Zukunft des Unternehmens zu blicken: „Diese Feier ist ein Dankeschön an alle, die uns in den letzten zehn Jahren am Standort Ostendstraße begleitet haben. In drei Jahren feiern wir unser 70-jähriges Jubiläum – ein weiterer Meilenstein in unserer Firmengeschichte. Wir blicken mit Freude auf die kommenden Jahre und werden weiterhin die besten Brezen für Nürnberg und darüber hinaus backen.“

