War das nur ein doofer Spruch oder mehr?

Sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch am Arbeitsplatz

Verena Arps-Roelle und Sebastian Arps setzen ein klares Zeichen gegen sexualisierte Gewalt im beruflichen Kontext.

Sexismus, sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch sind am Arbeitsplatz leider keine Seltenheit. Doch wann wird mit einem vermeintlich lockeren Spruch eine Grenze überschritten? Wie können Betroffene reagieren, ohne als überempfindlich oder problematisch abgestempelt zu werden? Und was können, dürfen und müssen Unternehmen tun?

Verena Arps-Roelle und Sebastian Arps widmen sich diesen drängenden Fragen und zeigen in ihrem neuesten Buch, wie Unternehmen, Mitarbeitende und Freiberufler*innen eine Kultur frei von sexualisierter Gewalt schaffen können. In nur drei Schritten bieten sie eine klare und umsetzbare Anleitung für alle, die sexuelle Übergriffe verhindern wollen – als Mitarbeitende, Führungskraft oder Unternehmensleitung. Das Buch beleuchtet die Herausforderungen, denen sich Betroffene täglich stellen müssen, und zeigt auf, wie Machtstrukturen und Stereotype sexualisierte Gewalt begünstigen. Mit praxisnahen Ansätzen wird verdeutlicht, wie eine offene und respektvolle Unternehmenskultur nachhaltig etabliert werden kann.

„Manchmal muss man ein Kaktus sein“, sagt Verena Arps-Roelle, die Gründerin der Initiative act & protect®. „Es geht darum, klare Grenzen zu setzen, sich zu wehren und dennoch den Raum für konstruktive Gespräche zu bewahren.“

Gemeinsam mit Sebastian Arps, Experte für (Neuro-)Kommunikation, bietet sie Lösungsansätze, die weit über rechtliche Vorgaben hinausgehen. Ihr Ansatz verbindet unternehmerische Verantwortung mit gesellschaftlichem Wandel und schafft Bewusstsein für die Prävention und Intervention bei sexualisierter Gewalt am Arbeitsplatz. In der von ihnen gegründeten act & protect® Academy begleiten sie Unternehmen und Institutionen auf dem Weg zu einer respektvollen Arbeitskultur. Ihre Methoden basieren auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen und sind in der Praxis erprobt.

„Wir möchten alle Menschen gleichermaßen dazu befähigen, klare Grenzen zu setzen und eine Kultur zu schaffen, in der sexualisierte Gewalt keinen Platz hat.“ – Sebastian Arps

Schutz und Stärkung sind zentrale Themen des Buches, das konkrete Handlungsanweisungen für den Arbeitsalltag gibt. Von der Aufklärung über rechtliche Rahmenbedingungen bis hin zur Stärkung von Betroffenen und konkreten Handlungsoptionen für alle Beteiligten – das Buch bietet eine umfassende Anleitung für den Kampf gegen Sexismus und sexuelle Belästigung.

Verena Arps-Roelle und Sebastian Arps machen mit ihrer Arbeit deutlich: Sexualisierte Gewalt ist kein privates, sondern ein gesellschaftliches und unternehmerisches Problem – und jede*r kann seinen Beitrag leisten, es zu bekämpfen.

Seit dem 21. September ist das Buch in allen gängigen Buchhandlungen bestellbar unter der ISBN: 978-3-7597-8483-4 oder als eBook unter 978-3-7597-2883-8.

Einen Blick ins Buch erhalten Sie unter:

https://elementartraining.de/wp-content/uploads/2024/09/Leseprobe-22Bis-hier-und-nicht-weiter22.pdf

Mehr Informationen zu den Projekten und zum Buch finden Sie auf:

www.actandprotect.de & www.elementartraining.de/actandprotect

Mit der act & protect® Academy by Elementartraining machen wir uns stark gegen sexualisierte Gewalt, insbesondere in Form von Sexismus, Stereotypen, sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch.

Indem wir zuhören, aufklären, sensibilisieren und unterstützen. Über Weiterbildungen, Empowerment und die Entwicklung von Schutzkonzepten gestalten wir gewaltfreie Strukturen und Kulturen.

Kontakt

act & protect®

Verena Arps-Roelle

Eichenaue 10

48157 Münster

017624903211



http://www.elementartraining.de/actandprotect

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.