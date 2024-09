Naomi Mc Laughlan als „Unternehmerin der Zukunft“ ausgezeichnet

Bedburg-Hau, 17.09.2024 – Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung hat Naomi Mc Laughlan mit dem Titel „Unternehmerin der Zukunft“ ausgezeichnet. Dieses Siegel und Urkunde, unterzeichnet von Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a. D., ehrt innovative Unternehmer:innen, die den Wandel vom traditionellen Kaufmann hin zur modernen Führungskraft vollzogen haben. Die Auszeichnung hebt insbesondere transparentes Handeln, klare Werte und offene Kommunikation hervor. Sie macht oft unterschätzte Soft-Skills sichtbar und unterstreicht ihre entscheidende Rolle für den Aufbau zukunftsfähiger Organisationen.

Sorgfältiger Prüfprozess: Digitaler Außencheck und Social Listening als Grundlage der Auszeichnung

Der Prüfprozess für das Siegel bestand aus zwei wesentlichen Schritten: einem Digitalen Außencheck, bei dem digitale Berührungspunkte und der Markenauftritt analysiert wurden, sowie einem umfassenden Social Listening, um die Wahrnehmung und das Feedback in sozialen Netzwerken zu erfassen. Die Methodik, Inhalte und Bewertungskriterien wurden gemeinsam mit Branchenexperten entwickelt, um eine fundierte Bewertung sicherzustellen. Die Ergebnisse beider Schritte flossen in die Gesamtbewertung ein, auf deren Grundlage die Auszeichnung vergeben wurde – ein Ranking gibt es nicht.

Auszeichnungsverleihung auf dem Big Bang KI Festival in Berlin

Naomi Mc Laughlan wurde für ihre herausragenden Leistungen und ihren Innovationsgeist auf dem Big Bang KI-Festival in Berlin geehrt. Sie erklärte: „Ich fühle mich geehrt, für meine Leistungen und meinen Innovationsgeist ausgezeichnet worden zu sein. Digitalisierung und vor allem die digitale Transformation sowie der strategische Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen und im Bildungsbereich sind für mich heute unverzichtbar. Dadurch entsteht eine Win-Win-Win-Situation, die für alle Stakeholder wertschöpfend ist. Ich stelle jedoch fest, dass in Deutschland noch viel Aufholbedarf besteht. Viele, besonders englischsprachige Länder, sind uns in dieser Hinsicht deutlich voraus.“

Mit dieser Auszeichnung setzt Naomi Mc Laughlan ein klares Zeichen für modernes, zukunftsorientiertes Unternehmertum, das durch innovative Technologien und verantwortungsvolles Handeln geprägt ist.

Das Big Bang KI Festival in Berlin, eine der führenden Veranstaltungen für Künstliche Intelligenz im Mittelstand, bot in diesem Jahr erneut eine Plattform für Innovation und Vernetzung. Über 6.000 B2B-Kontakte aus der deutschen Wirtschaft nutzten die Gelegenheit, an der zweitägigen Veranstaltung teilzunehmen. Mit 200 renommierten Speakerinnen und Speakern, fünf Bühnen für Keynotes, Panel-Diskussionen und Live-Interviews sowie drei spezialisierten Masterclass-Bühnen setzte das Festival neue Impulse im Bereich KI-Innovation.

Die thematische Vielfalt des Events umfasste Schlüsselbereiche wie Künstliche Intelligenz, Technologie, Gesundheit, Finance, Management, Mobilität, Nachhaltigkeit sowie Unternehmensnachfolge – und bot damit einen umfassenden Überblick über die drängendsten Zukunftsthemen.

Über Billa Media und Naomi Mc Laughlan

Billa Media wurde von Naomi Mc Laughlan, MBA, gegründet und bietet maßgeschneiderte Lösungen, wie die Implementierung von Learning Management Systemen, um Bildungseinrichtungen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Naomi legt großen Wert darauf, den digitalen Wandel effizient und zukunftsorientiert zu gestalten. Sie verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Business, E-Commerce, Multimedia-Marketing und Digitalisierung im Bildungssektor.

Naomi Mc Laughlan ist eine vielseitige Expertin mit einem starken akademischen Hintergrund. Sie hat einen MBA in Media Leadership von der University of Cumbria und einen BA (Hons) in Business & Marketing von der University of Essex, beide in Großbritannien, abgeschlossen. Ihre Leidenschaft für Bildung führte sie zudem zu einem Postgraduate Certificate in Education (PGCE) an der University of Greenwich und dem Qualified Teacher Status (QTS) (Lehramt) durch das Mid Essex Initial Teacher Training.

Zusätzlich zu ihrer selbstständigen Beratertätigkeit ist Naomi Mc Laughlan als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Künstliche Intelligenz (KI) am Zentrum für Qualitätsverbesserung in Studium und Lehre der Hochschule Rhein-Waal tätig.

