Telematik Award 2024: Die Gewinner der Kategorien Connected Vehicle, Entsorgung, Container-Logistik und Beste Innovation

Original-Meldung vom 14.10.2024:

Vor wenigen Wochen wurden die insgesamt 27 Unternehmen bekanntgegeben, die in diesem Jahr eine der begehrten Nominierungen für den Telematik Award erreichen konnten. Jeder dieser Anbieter kann damit bereits einen enormen Erfolg für sich verbuchen, denn nur Lösungen die mit „Gut“ oder „Sehr gut“ bewertet wurden, erhalten eine Nominierung und dürfen daher auch das entsprechende Siegel führen. In den kommenden Tagen bis zum 17.10. werden nun sukzessive auch die Gewinner in den 14 hart umkämpften Kategorien veröffentlicht!

Zum Telematik Award 2024 setzte sich in der Telematik-Branche eine Entwicklung fort, die sich bereits vor einigen Jahren abzeichnete: Lösungen haben häufig ein technisch ähnliches Niveau erreicht und setzen sich oftmals durch intuitive Bedienbarkeit, durchdachte Designs oder spezifische Funktionen vom Wettbewerb ab. Dieser Fokus auf Bedienbarkeit wurde durch die hohe Feature-Vielfalt schlichtweg notwendig, damit Nutzer*innen insbesondere bei Flottenmanagementsystemen und Logistik-Plattformen den Überblick behalten und sie effektiv einsetzen können.

Zwei Buchstaben sind allgegenwertig

Ein weiterer Trend, der sich auch in diesem Jahr fortsetzte, war der Einsatz von künstlicher Intelligenz bzw. Machine Learning. Telematik-Systeme können ganz erheblich von Machine Learning profitieren, denn die zugrundeliegende Datenmenge ist oftmals gewaltig. Das Potenzial zur Mustererkennung und die dadurch entstehenden Möglichkeiten für Prediction-Features oder zur automatisierten Ereignis-Erkennung können und werden auch in Zukunft nicht mehr wegzudenken sein. Doch auch Künstliche Intelligenz im eigentlichen Sinn hält vermehrt Einzug in Telematik-Systeme. Sie analysiert nicht nur Daten zur selbstständigen, datenbasierten Optimierung konkreter Funktionen, sondern soll ein Verhalten imitieren. Damit ist sie aktuell prädestiniert für den direkten Kontakt mit dem User als ein Ansprechpartner zur Auswertung der eigenen Datenbank