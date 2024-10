Sylvania präsentiert erste Büroleuchte aus Papier

Sylvania, ein führender Anbieter von innovativen Beleuchtungslösungen, setzt neue Maßstäbe und bringt mit der OptiClip TERRA die erste Büroleuchte aus recyceltem Papier auf den Markt. Diese nachhaltige Leuchte kombiniert moderne LED-Technologie mit einem Gehäuse aus robustem Karton und bietet so eine umweltfreundliche Lösung für die Bürobeleuchtung.

Innovative Materialien für eine nachhaltige Zukunft

Das Gehäuse der OptiClip TERRA besteht zu 60 % aus zertifiziertem, recyceltem Papier und wird ohne den Einsatz von Klebstoffen durch Falttechniken in Form gebracht. Die Einbaupanel ist zu 100 % recycelbar und bietet eine umweltschonende Alternative zu konventionellen Leuchten mit Metallrahmen. Bei der Herstellung der Leuchte aus Papier werden 80 % weniger CO2 freigesetzt und auch der Transport verursacht 40 % weniger Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Modellen. Die OptiClip TERRA wurde bereits mit dem „Build Back Better GREEN“ Award 2024 ausgezeichnet. Build Back Better ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation mit Sitz in London, UK.

Hervorragende Leistung und einfache Wartung

Trotz des innovativen Materials überzeugt die OptiClip TERRA mit ihrer Leistung: Eine Systemeffizienz von bis zu 127 lm/W und eine lange Lebensdauer von bis zu 60.000 Stunden (L80B10) machen sie zu einer langlebigen und effizienten Lösung. Die Leuchte wird mit Farbtemperaturen von 3000K und 4000K angeboten und durch ihren niedrigen Blendungsgrad (UGR<19) ideal für Büroanwendungen. Wahlweise stehen auch SylSmart Connected und DALI-Varianten zur Verfügung. Die austauschbaren LED-Module vereinfachen die Wartung, wodurch die Instandhaltungskosten erheblich reduziert werden. Im Falle eines Defekts müssen nur die LED-Module oder der Treiber ausgetauscht werden – der Kartonrahmen bleibt erhalten. Dank der robusten Struktur aus Wellpappe lässt sie sich sogar mit Seifenwasser reinigen.

Nachhaltiges Design und Produktion

Hergestellt im französischen Werk von Sylvania in Saint-etienne, steht die OptiClip TERRA für das Engagement des Unternehmens, ökologische Nachhaltigkeit mit hoher Qualität und Design zu verbinden. Die Leuchte wird in einer intelligenten, umweltfreundlichen Verpackung geliefert, die aus zertifiziertem, nachhaltigem Karton besteht und mit umweltfreundlicher Tinte bedruckt ist. Auch die Verpackungsfolie ist vollständig recycelbar.

Zukunftsweisend für die Beleuchtungsindustrie

Mit der OptiClip TERRA leistet Sylvania einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung von Abfall und CO2-Emissionen in der Beleuchtungsbranche. Als erste Leuchte ihrer Art setzt sie ein Zeichen für nachhaltiges Produktdesign, das sowohl die Erwartungen der Nutzer als auch die strengen europäischen Normen erfüllt. Wie alle Leuchten von Sylvania erfüllt auch die OptiClip TERRA die Norm EN 60598 in Bezug auf Glühdrahtprüfung (650°) und Feuchtigkeitsbeständigkeit.

Die Sylvania Group produziert und vertreibt weltweit intelligente Beleuchtungslösungen für den privaten, professionellen und architektonischen Einsatz.

Die Kunden der Gruppe vertrauen auf das Know-how der Marken Sylvania und Concord, die ein komplettes Angebot an ökoeffizienten und qualitativ hochwertigen Beleuchtungslösungen für Industrie und Logistik, Bildungseinrichtungen und Bürogebäude, Museen und viele Anwendungsbereiche mehr sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor anbieten.

Mit einem Jahrhundert Erfahrung stellt Sylvania, die führende Marke der Gruppe, ihr Fachwissen in den Dienst von Lampen und Leuchten sowie von intelligenten Managementlösungen. Die Marke Concord ist seit 50 Jahren für ihre hohe technische Qualität in der Architektur- und Museumsbeleuchtung bekannt.

Weitere Informationen finden Sie online unter: http://www.sylvania-lighting.com

Folge Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen: Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram

Firmenkontakt

Feilo Sylvania Germany GmbH

Nicole Heidemann

Graf-Zeppelin-Straße 9

91056 Erlangen

+49-(0) 9131 793 0



http://www.sylvania-lighting.de

Pressekontakt

public touch GmbH

Sigi Riedelbauch

Marktplatz 18

91207 Lauf a. d. Pegnitz

+49 (0) 91 23/97 47 13



http://www.publictouch.de

Bildquelle: @Sylvania