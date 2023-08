Tauchen mit einem Goldmedaillengewinner

Im The Westin Maldives Miriandhoo Resort gemeinsam mit dem Top-Athleten Gregory Burns Mantarochen begegnen

The Westin Maldives Miriandhoo Resort im Baa Atoll, dem ersten UNESCO-Biosphärenreservat auf den Malediven, freut sich, eine außergewöhnliche Gelegenheit für Marriott Bonvoy-Mitglieder rund um den Globus bekannt zu geben: Mit dem speziell kuratierten Marriott Bonvoy Moment wartet ein unvergleichliches Abenteuer auf sie. Vom 14. bis 18. September 2023 werden die glücklichen Teilnehmer das Privileg haben, mit majestätischen Mantarochen in der Hanifaru-Bucht zu schnorcheln, dem Gebiet mit der weltweit höchsten Konzentration von Mantarochen. Und noch besser: Begleitet werden sie hierbei von dem berühmten paralympischen Schwimmer und Künstler Gregory Burns.

Gregory Burns ist ein sehr erfolgreicher Sportler und international bekannter Künstler. Gregory Burns, der bei drei paralympischen Spielen Goldmedaillen gewann und einen Weltrekord im Schwimmen aufstellte, inspiriert viele mit seiner Disziplin und Beharrlichkeit. Seit mehr als drei Jahrzehnten malt er professionell in über 60 Ländern. 2016 wurde er mit dem renommierten Preis für den Sportkünstler des Jahres ausgezeichnet und erhielt von der International Olympic Foundation den Auftrag, Bilder für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 in Tokio zu malen. Die Kinderlähmung, an der Gregory als Kind erkrankte, veranlasste ihn dazu, seine Mobilität in den Vordergrund zu stellen und sich durch Sport und Kunst auszudrücken.

Das unvergleichliche Marriott Bonvoy Moments-Paket beinhaltet einen Aufenthalt von vier Nächten in einer der Überwasservillen des Wellness-Resorts mit privatem Pool – ein unvergleichlicher Rückzugsort für die Gäste vom 14. bis 18. September 2023, um die das Wellbeing-Konzept des Westin zu erleben und zu verinnerlichen. Erfrischende Begrüßungsgetränke von Westin Fresh by The Juicery erwarten die Gäste bei ihrer Ankunft, und in der Island Kitchen können sie täglich ein ein ausgewogenes Frühstück genießen, um Energie für den Tag zu tanken. Vor dem Schnorchelausflug mit Gregory Burns am 15. September sind die Gäste eingeladen, an der Move Well Stretching Session teilzunehmen. Dies ist ein wichtiges Element, um die Flexibilität zu erhöhen, die sie benötigen, um den Bewegungsradius zu erreichen, der erforderlich ist, um mit dem Champion und den sanften Mantarochen zu schwimmen. Im Rahmen des WestinWORKOUT Gear Lending Programms der Westin Hotels & Resorts können die Gäste das Recharge and Recovery Kit von Hyperice nutzen, eine Wellness-Ausrüstung zur Beruhigung und Erholung verspannter Muskeln nach dem Schnorcheln, bevor sie mit einem erholsamen Schlaf im preisgekrönten Heavenly Bed wieder erholen.

Am dritten Tag können die Gewinner der Marriott Bonvoy Moments ihre künstlerische Ader ausleben, indem sie an einer Unterwasserskizzen-Session mit Gregory und der maledivischen Künstlerin Shameen Moosa teilnehmen. Kunst kann eine andere und unterhaltsame Art sein, den Geist und die Stimmung zu beruhigen und wiederherzustellen, das Selbstvertrauen zu stärken und den Menschen das Gefühl zu geben, engagierter und widerstandsfähiger zu sein. Für diejenigen, die es vorziehen, ihren kreativen Instinkten an Land nachzugehen, findet der Meisterkurs in der Kunstgalerie statt. Zum Abschluss des Erlebnisses werden die Gäste zu einem exklusiven Angelausflug bei Sonnenuntergang eingeladen, um einen weiteren Teil der reichen maledivischen Tradition kennenzulernen, gefolgt von einem romantischen Barbecue am Strand.

Der General Manager des The Westin Maldives Miriandhoo Resort, Vijay Kumar, äußerte sich erfreut über diese exklusive Gelegenheit: „Wir sind begeistert, unseren geschätzten Marriott Bonvoy-Mitgliedern dieses einzigartige Erlebnis bieten zu können. Die Malediven sind für ihre natürliche Schönheit bekannt, und wir fühlen uns geehrt, mit Gregory Burns, einem echten paralympischen Sportler und Künstler, zusammenzuarbeiten, um die Säulen der Marke The Westin mit Leben zu erfüllen und die Elemente Move Well, Play Well, Feel Well, Eat Well und Sleep Well zu präsentieren und dieses aufregende Ereignis noch außergewöhnlicher zu gestalten. Wir laden unsere Gäste ein, sich auf diese einzigartige Reise zu begeben und Erinnerungen zu schaffen, die noch lange bleiben werden.“

In Erwartung dieser außergewöhnlichen Zusammenarbeit teilte Gregory Burns seine Begeisterung und erklärte: „Ich bin begeistert, Teil dieses außergewöhnlichen Moments mit dem The Westin Maldives Miriandhoo Resort zu sein. Das Schwimmen mit Mantarochen in der Hanifaru-Bucht ist ein wirklich beeindruckendes Erlebnis, und ich kann es kaum erwarten, diese einmalige Gelegenheit zu teilen, wenn wir diesen großartigen Kreaturen begegnen, gefolgt von einem einzigartigen Kunsterlebnis in der Schönheit des Indischen Ozeans.“

Das vom preisgekrönten Architekturbüro PEIA Association entworfene Resort bietet 70 Villen, ein ausgeprägtes umweltfreundliches italienisches Design, außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse und ein transformatives Wellness-Angebot. Das über dem Wasser errichtete Heavenly Spa by Westin™ verstärkt das Gefühl der Ruhe, das das Wasser mit sich bringt. Das Spa bietet eine Reihe von Behandlungen, die den Gästen neue Energie und Nahrung für Körper und Geist geben. Mit einer Auswahl von vier einzigartigen Restaurants, The Pearl, Island Kitchen, Hawker und Sunset Bar, können die Gäste während ihres Aufenthalts eine köstliche Auswahl an Gerichten genießen. Außerdem gibt es ein hochmodernes WestinWorkout®-Fitnessstudio mit TRX®-Funktions-Trainingsgeräten – ideal für das Training vor dem Lauf, Suspension-Training und mit App-basierten Anleitungsvideos von TRX-Master-Instruktoren. Darüber hinaus gibt es alle Einrichtungen, die man von einem Luxusresort erwartet, einschließlich eines Multifunktions-Freizeitgeländes für Tennis, Basketball und Volleyball. Das Inselleben im The Westin Maldives Miriandhoo Resort mag den meisten Stadtbewohnern langsam erscheinen. Es hat jedoch einen besonderen Rhythmus, der es einem erlaubt, einen Schritt zurückzutreten, in die Naturwunder des Atolls einzutauchen und mit neuen Erfahrungen nach Hause zurückzukehren. Weitere Informationen unter: www.westin-maldives.com

