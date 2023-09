Scania bringt sein digitales Cockpit „Smart Dash“ ab 2024 in Serie

Mit Produktionsbeginn Anfang 2024 rüstet Scania alle neu vom Band laufenden Lkw mit seinem digitalen Cockpit Smart Dash aus. Die digitale Systemplattform vereint Telematik- und Sensorfunktionen und versorgt Fahrer wie Flottenmanager mit allen wichtigen Informationen, um jederzeit die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Das Ergebnis: höhere Sicherheit für Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer plus maximale Betriebszeiten für die Flotte.

Im Smart Dash laufen die Daten von Kameras und Radarsystemen sowie den übrigen Lkw-Sensoren zusammen und werden mit Echtzeitdaten, etwa zur aktuellen Verkehrssituation, kombiniert. Auf dieser Grundlage unterstützt das Smart Dash den Fahrer mit Informationen, warnt in kritischen Situationen und kann auf Wunsch auch selbst agieren, etwa über das optionale automatische Notbremssystem. Die Zahl von Unfällen und deren unmittelbare Folgen wie Ausfallzeiten, Reparaturkosten und steigende Versicherungsprämien lassen sich so effektiv reduzieren.

Serienmäßige Telematik-Hardware

Alle ab Juli 2024 EU-weit verpflichtenden Sicherheitsfunktionen sind dabei bereits fest im Smart Dash integriert: vom Rückfahr- und Toter-Winkel-Assistenten über die intelligente Geschwindigkeitsunterstützung bis zum Cyber-Security-Management. Auch für zukünftige Änderungen von Regularien ist das System gerüstet: Um die Software auf den neuesten Stand zu bringen, sind keine zusätzlichen Werkstattbesuche nötig – die 4G- und 5G-fähige Telematikeinheit C400 ermöglicht Over-the-Air-Updates überall, wo es Mobilfunk-Empfang gibt.

Vernetztes Fahrerlebnis

Die Always-Online-Anbindung trägt neben der Sicherheit auch zur Rentabilität und Nachhaltigkeit bei: Das Smart Dash ist die Schnittstelle zum digitalen Ökosystem von Scania, bestehend aus dem Portal My Scania und der Scania Fleet- und Driver-App. My Scania bietet zentralen Zugang zu allen Scania Lösungen: vom Fleet Management über Tachograph Services bis zu Fahrstilanalyse und Serviceplanung. Die vom Smart Dash gesammelten Daten fließen hier direkt ein; Flottenmanager haben so jederzeit den optimalen Überblick zum Betriebszustand und dem Standort jedes Lkw……………………. Lesen Sie hier weiter: https://telematik-markt.de/telematik/scania-bringt-sein-digitales-cockpit-smart-dash-ab-2024-serie