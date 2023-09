Kostengünstige Lösung für schnelle Datenübertragung: Der Solo2.5G 2.5 Gigabit Ethernet Adapter von Sonnet

Der kompakte Adapter verbindet Computer mit USB-C- oder Thunderbolt-Ports mit 2,5-Gigabit-Ethernet

Irvine, Kalifornien, im September 2023 – Mit dem Solo2.5G USB-C auf 2,5 Gigabit Ethernet (2.5GbE) Adapter erweitert Sonnet seine umfassende Palette an kabelgebundenen Ethernet-Netzwerkadaptern um eine neue, budgetfreundliche Lösung. Dank NBASE-T (Multigigabit)-Ethernet-Technologie können Computer und iPads mit dem Solo2.5G-Adapter an 2,5GbE- und Gigabit (GbE)-Netzwerke angeschlossen werden. Das ermöglicht superschnelle Datenübertragungen über die in den meisten Gebäuden bereits bestehende Ethernet-Netzwerkverkabelungsinfrastruktur – neue Investitionen sind daher meist nicht erforderlich.

Die Funktionsweise

Der Solo2.5G ist 1,2 Zoll breit, 2,8 Zoll lang und 0,6 Zoll hoch. Der kompakte, lüfterlose 2,5-Gigabit-Ethernet-Adapter eignet sich für Mac-, Windows- und Linux-Computer sowie für Chromebooks und iPads. Das handliche Gerät ist mit einem RJ45-Anschluss sowie Verbindungs- und Aktivitäts-LED-Anzeigen ausgestattet. Es unterstützt 2.5GbE (auch bekannt als 2.5GBASE-T) Konnektivität über gängige Kupferkabel (Kabelstandard ab Cat 5e) über Entfernungen bis zu 100 Metern. Das 0,3 Meter lange, unverlierbare USB-C-Kabel des Adapters wird an einen USB-C- oder Thunderbolt (Typ-C) -Anschluss des Computers oder Tablets angeschlossen. Bus-Power sorgt für eine energieeffiziente und komfortable Handhabung.

Die Vorteile der Lösung

Der Sonnet Solo2.5G nutzt die NBASE-T-Technologie. Daher erhalten Anwender eine einfache und kostengünstige Lösung für schnellere Netzwerkverbindungen ihres Computers oder iPads mit USB-C- und Thunderbolt (Typ-C) -Schnittstelle.

Bei Verwendung mit einem 2,5 Gb-Ethernet-fähigen Switch, einem Network Attached Storage (NAS)-Gerät oder einem WiFi-Router lässt sich die Geschwindigkeit verglichen mit Gigabit-Ethernet um 250 Prozent steigern. Der große Vorteil: Unternehmen müssen dazu nicht in eine neue Verkabelung investieren, sondern können mit dem Adapter die vorhandene Infrastruktur nutzen und sparen dadurch Kosten. Bei Bedarf unterstützt Solo2.5G auch eine Verbindungsgeschwindigkeit von 1 Gb/s.

Preis und Verfügbarkeit

Der Solo2.5G USB-C zu 2.5 Gigabit Ethernet Adapter (Artikelnummer SOLO-NBASE-T) ist ab sofort zum UVP von 35 Euro inkl. gesetzlicher MwSt. erhältlich.

Weitere Informationen: https://www.sonnettech.com/product/solo25g-usb-adapter

####

# # #

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Thunderbolt™ Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten für professionelle Anwender in der Audio-, Video- und Broadcast-Branche. Die Palette der Thunderbolt-Produkte umfasst Docks und Hubs, professionelle Medienlesegeräte, Netzwerk- und Display-Adapter. Außerdem gehören PCIe®-Kartenerweiterungssysteme zum Portfolio. Sie ermöglichend den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video- und Transcoding-Karten, GPU-Karten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen. In mehr als 35 Jahren hat Sonnet zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte entwickelt, welche die Leistung und Konnektivität von Mac®-, Windows®- und Linux®-Computern verbessern. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

