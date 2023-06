Regenwald Abholzung gestoppt: Nuviton zeigt wie’s geht!

Die Marke stellt sich der Herausforderung, die Entwaldung in Malaysia zu bekämpfen, einem Land, in dem der Dschungel in alarmierendem Tempo verschwindet.

Alles begann mit einem Urlaubsbesuch im Taman Negara, dem ältesten Primärregenwald der Welt, der sich über die malaiische Halbinsel erstreckt. Die Gründer von Nuviton waren fasziniert von der üppigen Vielfalt der Flora und Fauna, der reichen Kultur der dort ansässigen Ureinwohner und den einzigartigen Heilkräften der Dschungelpflanzen.

Sie wurden jedoch auch auf die ernsthaften Probleme der Regenwald Abholzung aufmerksam. Dies führte zur Idee des ethischen Beschaffens (engl. ethical sourcing) – die wirksamsten Inhaltsstoffe aus dem Dschungel zu nutzen und gleichzeitig diesen zu schützen, indem kontinuierlich für jede entnommene Pflanze 3-4 neue gepflanzt, Schutzzonen errichtet und Wissen über den nachhaltigen An- und Abbau vermittelt wird.

Die Marke stellt sich der Herausforderung, die Entwaldung in Malaysia zu bekämpfen, einem Land, in dem der Dschungel in alarmierendem Tempo verschwindet. Trotz wachsender internationaler Besorgnis werden Regenwälder global weiterhin mit einer Geschwindigkeit von über 2.000 Fußballfeldern pro Tag zerstört. Hauptsächlich geschieht die Abholzung aus wirtschaftlichen Gründen. Ein erheblicher Teil wird von armen Bauern verursacht, die versuchen, ein Einkommen zu finden. Nuviton glaubt jedoch, dass die Rodung verlangsamt, gestoppt und in einigen Fällen sogar umgekehrt werden kann.

Dr. Saleh Nabil, Geschäftsführer von Nuviton, erklärt: „Nachhaltigkeit ist am effektivsten, wenn sie so gestaltet werden kann, dass alle profitieren – der Dschungel, die lokalen Stämme, Endkunden und auch die Unternehmen. Denn wenn dieses Konzept nicht finanziert werden kann, ist es weniger wahrscheinlich, dass es langfristig fortgesetzt wird.“

Durch die Schaffung dieses Kreislaufs profitieren Kunden von den wirksamen Inhaltsstoffen der Pflanzen im Dschungel. Den Ureinwohnern wird eine Möglichkeit geboten, ein gutes Einkommen zu verdienen, Arbeitsplätze zu schaffen und Bildung zu erhalten. Der Dschungel gewinnt dadurch, dass abgeholzte Waldflächen wieder rehabilitiert und Schutzgebiete eingerichtet werden, die zur langfristigen Sicherung des Regenwaldes von entscheidender Bedeutung sind.

Dies trägt nicht nur dazu bei, das Gleichgewicht des Ökosystems zu erhalten, sondern dient der weltweiten CO2-Senkung und hilft, die Auswirkungen des Klimawandels zu mildern. Dieser Ansatz ist ein Beweis dafür, dass Unternehmen sowohl profitabel als auch nachhaltig sein können. Durch die Integration des Umweltschutzes in ihr Geschäftsmodell schützt Nuviton nicht nur vor der Regenwald Rodung, sondern schafft auch eine positive soziale Wirkung.

Ihre Handlungen dienen als Modell für andere Unternehmen und zeigen, dass es möglich ist, wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen, ohne die Gesundheit unseres Planeten oder das Wohlergehen seiner Bewohner zu gefährden. Durch die Arbeit von Nuviton wird ein bedeutender Beitrag zum globalen Umweltschutz und Stärkung benachteiligter Gemeinschaften geschaffen.

