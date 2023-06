Umfrage: 67% der deutschen Immobilienmakler reagieren auf Immobilienkrise und passen Arbeitsweise an

Die Umfrage kommt zu dem Schluss, dass 67% der deutschen Immobilienmakler mit neuen Methoden und Arbeitsweisen auf die angespannte Lage am Immobilienmarkt reagieren.

Listenchampion-Befragung unter den größten Immobilienmaklern Deutschlands zeigt, dass mit neuen Methoden und Arbeitsweisen auf das schwierige Marktumfeld reagiert wird. Social Media, Suchmaschinenwerbung und Off Market Plattformen sind besonders relevant.

Die Münchner Research-Boutique Listenchampion hat eine Umfrage unter 2.906 Maklerbüros in Deutschland durchgeführt, um die Reaktionen der Akteure auf das schwierige Marktumfeld in der Immobilienbranche zu erfragen. Der Kern der Blitzumfrage war die Frage „Haben Sie aufgrund des angespannten Klimas am Immobilienmarkt neue Methoden und Arbeitsweisen zur Immobilienvermarktung und/oder Kundengewinnung ausprobiert?“. Daran anschließend wurde nach einer Präzisierung der Methoden gefragt.

Die Umfrage kommt zu dem Schluss, dass 67% der deutschen Immobilienmakler mit neuen Methoden und Arbeitsweisen auf die angespannte Lage am Immobilienmarkt reagieren. Konkret wird der gezielte Einsatz von Social Media, die Schaltung von Suchmaschinenwerbung, Kooperationen mit anderen Maklern sowie die Nutzung von Off Market Plattformen genannt.

Es scheint, als hätte die aktuelle Krise des Immobilienmarktes einen spürbaren Effekt auf die Innovationsfreudigkeit der Makler. Die Immobilienbranche wurde in den letzten Jahren immer wieder als rückständig mit Blick auf Digitalisierung und die Nutzung moderner Tools bezeichnet. Ein Großteil der Maklerbüros scheint durch den Druck der Krise nun tatsächlich neue Wege zu gehen.

Die Auswertung der Umfrage kann über folgenden Link aufgerufen werden: https://www.listenchampion.de/2023/06/26/immobilienkrise-67-der-deutschen-makler-passen-arbeitsweise-an/

Listenchampion ist das führende Portal für hochwertige Branchen- und Investorenlisten. Der Fokus des Research Teams liegt auf schwer durchschaubaren Industrien, wie Hidden Champions, Marktführern, Immobilieninvestoren, Projektentwickler, Family Offices und Private Equity Fonds.

