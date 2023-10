Podcast: idem stellt den Telematik- und KI-basierten Wartungskalender in Cargofleet vor

In der neuesten Ausgabe des Podcasts von Telematik-Markt.de trifft sich eine bekannte Konstellation an Gästen. Peter Klischewsky, Chefredakteur der Mediengruppe Telematik-Markt.de, begrüßt dieses Mal idem-Geschäftsführer Jens Zeller und den Cargofleet-Produktmanager Christian Tittus. In dieser Gruppe wurde vor fast genau einem Jahr die Telematik-Plattform Cargofleet 3 vorgestellt. Nun geht es um eine spezifische Funktion innerhalb dieses Systems: den Wartungskalender.

Wartungskalender in Cargofleet

In der neuen Lösung lassen sich Schlagworte vereinen wie KI, Telematik, Uptime, Predictive Maintenance – und tatsächlich ergibt das in diesem Fall auch Sinn. Ein „Wartungskalender“ mag vielleicht banal klingen, bietet mit moderner Technologie jedoch starken Mehrwert. So fußen die Entscheidungen für Wartungspläne darin einerseits auf Echtzeitdaten aus den Fahrzeugen. Telematik ermöglicht es, schleichende Veränderungen zu erkennen ebenso wie plötzliche Anomalien. KI hingegen nutzt diese Daten und setzt sie in historischen Kontext. Es werden Muster erkannt, die vorher bereits eine Wartung nötig machen ließen und das System „lernen“ lassen, den nächsten Termin rechtzeitig einzuplanen. Alle Details, Eckdaten und den Funktionsumfang stellen Jens Zeller und Christian Tittus im Podcast von Telematik-Markt.de vor: https://www.youtube.com/watch?v=UFBs-eMeRsE