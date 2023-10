DENIOS mit dem ICONIC-Award ausgezeichnet

Ein Award für eine ganz besondere Hallenfassade: Das Unternehmen DENIOS aus Bad Oeynhausen gehört zu den Preisträgern der diesjährigen ICONIC-Awards. Dabei handelt es sich um einen internationalen Architektur- und Designwettbewerb, der vom „Rat für Formgebung“ durchgeführt wird. Ausgezeichnet wird DENIOS für seine spektakulär beleuchtete Hallenfassade am Hauptsitz in Bad Oeynhausen. Die DENIOS SE – Weltmarktführer für Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit – hat im Jahre 2022 eine gewöhnliche und graue Hallenfassade am südlichen Ende der Produktionsgebäude zu einem echten Hingucker umgestaltet. Die Fassade wurde mit Bahnen aus Lochblech verkleidet – sie wird bei Dunkelheit beleuchtet und dadurch eindrucksvoll in Szene gesetzt.

Nachts wird“s hell im Buchenwald

Insgesamt lassen mehr als 420.000 kleine Löcher in den Aluminium-Elementen das Motiv von einem Buchenwald entstehen. Dieses Bild hat das Unternehmen bewusst gewählt, da es in genau dieser Form in dem naheliegenden Wiehengebirge zu finden ist. Somit wurde an der Hallenfassade eine Bild-Vorlage aus der Natur geschaffen, die sich nun harmonisch in die ansonsten ländliche Umgebung einfügt. Die Besonderheit ist die Beleuchtung der Fassade: Bei Dunkelheit setzen rund 2.500 kleine Lämpchen die Hallenwand eindrucksvoll in Szene und sorgen für einen kontrastreichen Anblick – wer abends mit dem Auto an der angrenzenden Dehmer Straße vorbeifährt, wird von dem Lichtspiel bei DENIOS beeindruckt sein. Da Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt: Der Strom für die Beleuchtung entsteht klimaneutral und kostengünstig durch eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Hallendach samt Stromspeicher.

Internationale Jury vergibt den Award

Für eben diese Lochblechfassade hat das Unternehmen nun den renommierten ICONIC-Award verliehen bekommen (Status „Winner“). Der Preis wurde vom „Rat für Formgebung“ ins Leben gerufen und zeichnet Bestleistungen unter anderem in den Bereichen Architektur und Produktdesign aus. Eine hochkarätige, internationale Jury entscheidet über die Auszeichnungen. Der „Rat für Formgebung“ wurde 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages vom Bundesverband der Deutschen Industrie und einer Reihe führender Unternehmen als Stiftung gegründet. Der Rat agiert als weltweit führendes Kompetenzzentrum für Kommunikation und Wissenstransfer bei den Themen Design, Marke und Innovation.

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

