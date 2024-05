Stellen wir uns vor, Otto von Guericke, der berühmte Bürgermeister Magdeburgs und Erfinder, unternimmt eine Zeitreise von der blühenden Handelsmetropole des 17. Jahrhunderts in die nachhaltig geprägte Stadtlandschaft der Gegenwart. Diese Reise führt ihn durch die bewegte Geschichte seiner Stadt, vom mittelalterlichen Glanz über die dunklen Tage der Zerstörung bis hin zu einer Zukunft, in der Unternehmen wie die ETERRA Gruppe Magdeburg mitgestalten dürfen.

Otto von Guericke war ein deutscher Naturwissenschaftler, Ingenieur, Politiker und Erfinder, der am 20. November 1602 in Magdeburg geboren wurde und am 11. Mai 1686 in Hamburg verstarb. Otto von Guericke ist vor allem für seine Pionierarbeit auf dem Gebiet der Vakuumphysik und für die Erfindung der Magdeburger Halbkugeln bekannt.

Otto von Guericke: Der Meister des Vakuums und Architekt des Wiederaufbaus Magdeburgs

Guericke studierte an der Universität Leipzig , später an der Universität Jena und der Universität Leiden, wo er sich vor allem mit den Naturwissenschaften und der Mechanik beschäftigte. Nach seinem Studium kehrte er nach Magdeburg zurück und trat in den städtischen Dienst ein. Er bekleidete mehrere wichtige Ämter in seiner Heimatstadt, darunter das des Bürgermeisters, und war während der schweren Zerstörung Magdeburgs im Dreißigjährigen Krieg und in der folgenden Wiederaufbauphase eine zentrale Figur.

Sein wissenschaftliches Interesse galt insbesondere dem Vakuum. Otto von Guericke konstruierte die erste Luftpumpe, mit der er experimentell zeigen konnte, dass Luft ein Gewicht hat und der Raum ohne Luft, also ein Vakuum, tatsächlich existieren kann. Seine berühmtesten Experimente führte er mit den sogenannten Magdeburger Halbkugeln durch: Zwei Halbkugeln, die zusammengefügt wurden und aus denen die Luft herausgepumpt wurde, um ein Vakuum zu erzeugen. Die dadurch entstehende Kraft, die die Halbkugeln zusammenhielt, war so stark, dass selbst Pferde sie nicht auseinanderziehen konnten. Diese Demonstrationen waren nicht nur spektakulär, sondern auch ein wichtiger Beitrag zum Verständnis des Luftdrucks und des Vakuums.

Otto von Guericke gilt als einer der bedeutendsten Physiker und Techniker seiner Zeit. Seine Experimente und Erkenntnisse legten wichtige Grundlagen für die spätere Entwicklung der Physik und der Vakuumtechnologie.

Magdeburg in Otto von Guerickes Zeit

Im 17. Jahrhundert war Magdeburg eine der bedeutendsten Städte Europas. Als Hansestadt und Zentrum des Magdeburger Rechts genoss sie weitreichende Handelsprivilegien und war ein politisches Schwergewicht. Otto von Guericke selbst erlebte den dramatischen Wendepunkt der Stadtgeschichte: die Zerstörung Magdeburgs 1631 im Zuge des Dreißigjährigen Krieges. Diese Katastrophe, bekannt als die „Magdeburger Hochzeit“, vernichtete fast die gesamte Stadt und dezimierte ihre Bevölkerung drastisch.

Die Trümmer der Vergangenheit

Während Otto von Guericke durch die Zeit reist, würde er sehen, wie seine Stadt aus den Trümmern wieder aufersteht. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten und der Herausforderungen durch anhaltende Konflikte, beginnt Magdeburg langsam, sich zu erholen. Der Westfälische Frieden und die späteren politischen Entwicklungen bringen neue Hoffnung. Doch die Stadt, die einst eine Handelsmetropole war, muss sich nun in der neuen Ordnung zurechtfinden.

Magdeburgs Transformation im 21. Jahrhundert

In der Gegenwart angekommen, würde Otto von Guericke eine Stadt vorfinden, die sich grundlegend gewandelt hat. Statt der mittelalterlichen Handelsrouten dominieren nun nachhaltige Entwicklungsprojekte das Stadtbild. Die ETERRA Gruppe, gegründet 1979, steht exemplarisch für diesen Wandel. Unter der visionären Führung seit 2018 hat sich das Unternehmen der Schaffung von lebendigen, nachhaltigen und ästhetisch ansprechenden urbanen Räumen verschrieben. Otto würde sehen, wie die historische Substanz seiner Stadt mit moderner Architektur verschmilzt, wie nachhaltige Materialien und Technologien zum Einsatz kommen und wie sein geliebtes Magdeburg zu einem Beispiel für ökologisch verantwortungsvolle Stadtentwicklung wird.

Ein neues Kapitel für Magdeburg

Für Otto von Guericke wäre diese Reise durch die Zeit eine Offenbarung. Er würde erkennen, dass die Essenz seiner Stadt – ihre Fähigkeit zur Erneuerung und Anpassung – unverändert geblieben ist. Die Projekte der ETERRA Gruppe und anderer Entwickler sind mehr als nur Bauten; sie sind Zeugnisse eines neuen Kapitels in der Geschichte Magdeburgs. Eine Stadt, die einst durch Handel und Handwerk florierte, findet nun ihre Identität in der Harmonie von Geschichte, Gegenwart und Zukunft wieder.

Diese Reise von der Vergangenheit in die Zukunft würde Otto von Guericke mit Stolz erfüllen. Magdeburg, seine Stadt, hat nicht nur überlebt, sondern blüht in einem neuen, nachhaltigen Licht auf. Die Arbeit von Entwicklern ist ein Beweis für die unerschütterliche Resilienz und Innovationskraft Magdeburgs, die von Guericke so sehr schätzte und die ETERRA Gruppe fokussiert. In dieser Symbiose aus alter Würde und neuer Vision findet Magdeburg seinen Platz in der Welt von morgen.

Verfasser: Sven Bading – Managing Partner der ETERRA Gruppe

Die Eterra Gruppe ist ein innovatives und zukunftsorientiertes Immobilienunternehmen aus Magdeburg, das sich für nachhaltiges Wohnen einsetzt. Das Unternehmen bietet ein breites Leistungsspektrum an und arbeitet eng mit seinen Kunden und Investoren zusammen, um individuellen Bedürfnisse zu erfüllen.

