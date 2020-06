NTT DATA erhält zwei Auszeichnungen des German Brand Award 2020

“Special Mention” in der Kategorie “Brand Effect of the Year” und “Winner” in der Kategorie “Brand Communication – Intranet”

München, 22. Juni 2020 – NTT DATA, ein weltweit führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen, erhielt die Auszeichnung “Special Mention” für insightX in der Kategorie “Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Effect of the Year” des German Brand Award 2020, einem Wettbewerb des German Brand Institutes. Zusätzlich zu dieser Prämierung ging NTT DATA als “Winner” für insightX in der Kategorie “Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Communication – Intranet” hervor. Der German Brand Award, der einzigartige Marken und Markenmacher prämiert, vergibt das Prädikat “Special Mention” für besondere Aspekte in der Markenführung.

NTT DATA hat sich beim German Brand Award 2020 mit der mobilen Plattform insightX beworben, die schnelle Informationen und relevantes Wissen leicht verständlich, interaktiv und personalisiert bereitstellt. Die Inhalte sind zusätzlich in einer gleichnamigen App aufbereitet, sodass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit auf NTT DATA Ereignisse zugreifen können – ob im Büro, im Homeoffice oder beim Kunden. Über die App kann NTT DATA bei Bedarf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mobil in Echtzeit erreichen, was gerade in der Corona-Krise von großer Bedeutung ist. Mit insightX führt NTT DATA alle Informationskanäle in einer zentralen All-In-One-Lösung zusammen und bietet eine Anlaufstelle für alle relevanten Informationen, Entwicklungen und Unternehmens-Updates.

Die Inhalte für insightX entstehen im Newsroom mit Storytelling und multimedialen Formaten. So werden auch komplexe Themen auf jedem Gerät verständlich dargestellt. Über den persönlichen Newsfeed gelangt jeder Mitarbeiter zu seinen bevorzugten Inhalten – und das ohne technische Hürden. Mitarbeiterkommunikation zeichnet sich dann dadurch aus, dass Inhalte schnell auffindbar und interessant aufbereitet sind.

“Als attraktiver Arbeitgeber verfolgen wir das Ziel, mobile Kommunikation einfach, modern und ansprechend zu gestalten. Gerade, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu großen Teilen aktuell nicht vor Ort im Unternehmen oder beim Kunden, sondern zuhause im Home-Office sind, möchten wir dennoch eine Verbindung schaffen”, erläutert Anna Budde, Chief Marketing & Communications Officer von NTT DATA DACH. “Mit insightX ist uns ein Meilenstein gelungen auf dem Weg, Employer Branding als Kernelement unseres Markenauftritts zu implementieren. Storytelling at its best”, fasst Budde zusammen.

Der German Brand Award ist ein Wettbewerb des German Brand Institute, das durch den Rat der Formgebung und die GMK Markenberatung gegründet wurde, und ist eine Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Der Award entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige Marken und Markenmacher – und bringt nicht nur die Gewinner voran, sondern auch ihre jeweiligen Branchen. In den Wettbewerben “Excellent Brands”, der die besten Produkt- und Unternehmensmarken einer Branche prämiert, und “Excellence in Brand Strategy and Creation”, der die stärksten Kampagnen, Konzepte und Strategien einzelner Fachdisziplinen auszeichnet, kürt ein Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft pro Kategorie einen Gold-Preisträger für Spitzenleistungen innerhalb einer Branche oder Disziplin. Pro Kategorie verleiht die Jury zudem eine angemessene Anzahl an Winner-Auszeichnungen. Für besondere Aspekte in der Markenführung vergibt die Jury das Prädikat “Special Mention”.

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen und globaler Innovationspartner seiner Kunden. Der japanische Konzern mit Hauptsitz in Tokio ist in mehr als 50 Ländern weltweit vertreten. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen Kundenbeziehungen: Dazu kombiniert NTT DATA globale Präsenz mit lokaler Marktkenntnis und bietet erstklassige, professionelle Dienstleistungen von der Beratung und Systementwicklung bis hin zum Outsourcing. Weitere Informationen finden Sie auf de.nttdata.com.

