Ayurvedische Naturheilkunde in Dreieich

Ganzheitliches Angebot für Therapie und Prävention

Seit Kurzem bietet die Dreieicher Heilpraktikerin Christine Zednik Ayurveda, Pflanzenheilkunde, Yogatherapie und Gesprächstherapie in Ihrer Naturheilpraxis in Dreieich-Sprendlingen an. Durch die ganzheitliche Betrachtung des Menschen können alle Aspekte der Gesundheit in die Behandlung mit einbezogen werden.

Die ayurvedische Medizin erfasst den Einfluss von Nahrung, Umwelt, Stress oder Klima auf die körperliche und geistige Gesundheit des Menschen. Das traditionelle Naturheilkundesystem hat sich über Jahrhunderte bei sehr vielen Erkrankungen bewährt. Dabei geht es zum einen um die richtige Ernährung, die zur persönlichen Konstitution, zur Krankheit und zur aktuellen Lebenslage passt. Die Regulation der Verdauung spielt dabei eine Schlüsselrolle. Zum anderen setzt Ayurveda auf spezielle Heilkräuter, Öle und Tees zur inneren und äußeren Anwendung. Aber auch die eigene Lebensweise wird unter die Lupe genommen und angepasst. Ergänzend gehören Massagen, therapeutisch orientierte Yogapraxis und Meditation zum Maßnahmenpaket. Basis für den individuellen Therapieplan ist ein einstündiges Erstgespräch, bei dem unter anderem die ayurvedische Grundkonstitution ermittelt wird.

Zudem bietet die erfahrene Yogalehrerin Christine Zednik neben der Yogatherapie auch Yoga im Einzelunterricht und präventive Yogakurse in der Kleingruppe an. Diese sind von der “Zentralen Prüfstelle Prävention” für die Krankenkassen zertifiziert.

Weitere Infos und Termine: www.heilpraktiker-dreieich.de

Kontakt

Yoga & Ayurveda am Hengstbach

Christine Zednik

Liebknechtstraße 133a

63303 Dreieich

01791047038

info@heilpraktiker-dreieich.de

http://www.heilpraktiker-dreieich.de

