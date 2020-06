Carsharing – das Trend das immer mehr beliebt ist

Carsharing ist ein Modell der Autovermietung, bei dem Autos für kurze Zeiträume gemietet werden können. Carsharing erlaubt auch minutenweises Anmieten von Fahrzeugen. Die Nutzung der Fahrzeuge wird dabei über einen die Energiekosten mit einschließenden Zeit- oder Kilometertarif oder Mischformen solcher Tarife abgerechnet. Carsharing ist Teil eines größeren Trends der gemeinsamen Mobilität. Es ermöglicht die gelegentliche Nutzung eines Fahrzeugs oder den Zugang zu verschiedenen Fahrzeugmarken.

Der erste Hinweis auf Carsharing in gedruckter Form kennzeichnet das Carshare-Programm das schon in 1948 in Zürich begann. 1988 wurde in Berlin die StattAuto Berlin als älteste Carsharing-Organisation Deutschlands gegründet. Nach 2000 wurde Carsharing konzept auf der ganzen Welt schon bekannt und weist hohe Zuwachsraten bei den privaten Nutzern auf.

Dies ist heute eines der wichtigen Elemente einer nachhaltigen Verkehrspolitik in deutschen Städten.

Carsharing gibt es bereits in 740 Orten in Deutschland und die Zahlen steigen stetig weiter. In letzten 3 Jahren hat sich die Zahl der Anbieter um 50% gesteigert. Schon über 25.000 Fahrzeuge sind in ganz Deutschland für die Carsharing Nutzern verfügbar für über 2,3 Millionen registrierten Kunden.

Auch könnte das Carsharing zukünftig zum Testfeld für Elektromobilität werden.

