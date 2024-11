Neue Speaker braucht das Land

Expertin für Selbstverantwortung begeistert beim 20. internationalen Speaker Slam in Mastershausen

Warmersdorf- Kurz, knackig, prägnant und auf den Punkt: Beim 20. internationalen Speaker Slam, der am 07.11.2024 in Mastershausen (Rheinland-Pfalz) stattfand, hat Anette Wichmann einen beachtlichen Erfolg erzielt. Nach New York, Dubai, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der 20. internationale Speaker Slam nun in Mastershausen in den Scherer Studios statt. Mit insgesamt 146 Teilnehmern aus 18 Nationen wurde damit auf 2 Bühnen ein neuer Weltrekord aufgestellt. Es gab eine Vorqualifikation und Finallistenauswahl- die Warteliste war lang.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury, welche aus Autoren, Speaker und Unternehmern zusammensetzte, genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur vier Minuten. ,,Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet“, schildert Wichmann den Ablauf.

Die zentrale Botschaft: Selbstverantwortung statt Angst

In ihrem Vortrag thematisierte Wichmann das Konzept der Selbstverantwortung, das gerade in einer Zeit, in der Unsicherheit und Angst viele Menschen lähmen, von besonderer Bedeutung ist.

,,Angst ist eine der größten Geiseln der Menschheit“, erklärt die Speakerin. ,,Ob es die Angst vor Krankheit ist, vor Innovation oder vor persönlicher Verantwortung – häufig verfallen wir in passive Haltung und überlassen das Ruder anderen“.

Hier setzt ihre Botschaft an: Selbstverantwortung bedeutet, die Kontrolle über das eigene Leben in die Hand zu nehmen und aktiv zu gestalten- ob privat oder beruflich.

Dabei ist die Herausforderung in allen Bereichen ähnlich: In der Gesellschaft, in Unternehmen, sogar in politischen Systemen wird oft die Eigenverantwortung vermisst – und das nicht ohne Folgen. Wichmann erklärt, dass dies keine Angelegenheit allein von Führungskräften ist, sondern eine Chance für jeden Einzelnen, einen Unterschied zu machen. ,,Jeder kann im kleinen Verantwortung übernehmen, sei es für die eigene Gesundheit, für sein Denken oder für seine Entscheidungen.“ So appellierte sie an das Publikum, im eigenen Leben mit kleinen Schritten den Wandel zu gestalten, und sprach damit sowohl Privatpersonen als auch Entscheidungsträger an.

Vitalität als Basis für Selbstverantwortung

Selbstverantwortung beginnt jedoch oft auf einer grundlegenden Ebene: bei der Pflege des eigenen Körpers und des eigenen Wohlbefindens. ,,Mit einem vitalen und gesunden Körper fällt es leichter, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen und Entscheidungen bewusst zu treffen“, so Wichmann. Diese Einsicht sei ein essenzieller Schritt auf dem Weg, in anderen Lebensbereichen ebenfalls Verantwortung zu übernehmen- beruflich, gesellschaftlich und politisch. Ihr Plädoyer: ,,Wer sich um seine eigene Vitalität kümmert, legt den Grundstein dafür, auch in anderen Bereichen des Lebens mehr Selbstverantwortung zu übernehmen.“

Eine Expertin für Selbstverantwortung

Die 34-jährige aus Warmersdorf wurde für ihren Beitrag mit dem Excellence Award des Speaker Slams ausgezeichnet. Ihre klaren Worte und die Aufforderung zu mehr Selbstverantwortung berührten das Publikum und die Jury gleichermaßen. Mit ihrer Arbeit zeigt sie auf, wie wichtig es ist, selbst die Zügel in die Hand zu nehmen, und inspiriert andere dazu, neue Perspektiven zu entwickeln und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen- ein Thema, das aktueller kaum sein könnte. Nach diesem Erfolg ist Wichmann für den kommenden Speaker Slam am 23. Juni 2025 in New York als Speakerin gebucht.

