Dear Bucuti – Liebesbriefe ans Bucuti

Das Bucuti & Tara Beach Resort auf Aruba ist das nachhaltigste und eines der romantischsten Resorts der Karibik. Mit der #DearBucuti-Kampagne lädt es Gäste ein, ihre persönliche Love-Story zu teilen.

Seit 37 Jahren kommen Verliebte, frisch Vermählte und lange Verheiratete ins Bucuti & Tara Beach Resort an den schönsten Strand der Karibik, um besondere Momente zu feiern. Ob den überraschenden Heiratsantrag oder romantische Jubiläen – das Bucuti spielt in vielen Liebesgeschichten eine wichtige Rolle. #DearBucuti heißt deswegen die aktuelle Liebesbrief-Kampagne.

Jedes Jahr auf Neue verzaubert

Gäste, die seit der Eröffnung eines Hotels jedes Jahr kommen, sind selten.Tatsächlich besuchten Christine und Philip Stuart aus New Hampshire kürzlich zum 37. Mal das Bucuti & Tara Beach Resort. Mit dieser Reise feierten sie zugleich ihren 40. Besuch auf Aruba. Mit einer besonderen Zeremonie ehrte die Aruba Tourism Authority die Stuarts jetzt am Eagle Beach.

Christine und Philip wissen, was sie immer wieder zurückkommen lässt: Die Entspannung am Strand, die Wärme der Karibik, das Essen auf der Insel und vor allem die große Wertschätzung im Bucuti & Tara Beach Resort. „Unsere schönsten Erinnerungen sind, dass wir uns unter den strahlend weißen Sonnenschirmen von Bucuti entspannen, während wir auf den Eagle Beach und das wunderschöne blau-grüne Karibische Meer blicken!“

Die Stuarts erzählten, dass ihre Liebe zum Bucuti & Tara Beach Resort auch darin besteht, „den ganzen Tag im wunderbaren Meer zu schwimmen! Wir können gar nicht genug davon bekommen, es ist wirklich das Paradies.“

Atemberaubende Aussicht und Dinner direkt am Strand

Dieses Paar ist nicht das einzige, das einen Liebesbrief an das Resort geschrieben hat: Auch Karen und Dr. Patrick Jeanmenne haben sich in das Bucuti verliebt. Das Paar kam zum 20. Hochzeitstag zurück: „Wir wollten, dass diese Feier etwas ganz Besonderes wird und kamen dahin zurück, wo wir unsere Flitterwochen verbracht haben“, sagt Karen.

Ihre gemeinsamen Erinnerungen wurden wach, als sie von der atemberaubenden Aussicht auf den Ozean und dem exklusiven romantischen Abendessen am Strand erzählten. Wie viele Besucher schätzen auch die Jeanmennes sehr, dass sie kein schlechtes, ökologisches Gewissen haben müssen: „Das gesamte Nachhaltigkeitsprogramm und die Art und Weise, wie Ewald Biemans alles ökologisch halten will, ist erstaunlich. Wir möchten, dass unsere Kinder eines Tages auch mit ihren Partnern hierher kommen.“

Die eigene #DearBucuti-Liebesgeschichte

Da das Bucuti & Tara Beach Resort sein 37-jähriges Bestehen feiert, lädt das Resort seine Gäste ein, über ihre eigenen Erfahrungen zu berichten. Ob ihr Aufenthalt dazu geführt hat, eine Beziehung zu vertiefen, eine neue Leidenschaft zu entdecken, bleibende Erinnerungen zu schaffen – Gründe gibt es reichlich. Um an der #DearBucuti-Liebesbrief-Kampagne teilzunehmen, können Gäste ihre Geschichten und ein Foto per E-Mail an dearbucuti@bucuti.com schicken oder ihre Erfahrungen auf Facebook oder Instagram unter dem Hashtag #DearBucuti teilen.

Das Bucuti & Tara Beach Resort auf Aruba wurde 2018 zum ersten CO2-neutralen Hotel der Karibik erklärt. Der Gründer und Geschäftsführer des Adults-Only Hotels, Ewald Biemans, ist gebürtiger Österreicher und ist ein gefeierter Hotelier sowie Umweltschützer. So wurde er beispielsweise 2017 vom Caribbean Journal als Hotelier des Jahres ausgezeichnet. Das Bucuti & Tara Resort liegt am weißen Eagle Beach Strand auf Aruba, welcher unter anderem das Zuhause für geschützte Meeresschildkröten ist.

Dank seines ausgeklügelten COVID-19 Sicherheitsprotokolls bietet das Resort heute das sicherste Urlaubserlebnis der Karibik. Es verfügt über 104 luxuriöse Gästezimmer, Suiten und Penthäuser. Gäste des Bucuti & Tara Resorts können sich unter anderem auf einen Infinity-Pool, ein Spa und verschiedene ausgezeichnete Restaurants bzw. Bars freuen. Das Resort ist ein Vorreiter hinsichtlich des nachhaltigen Tourismus und ist nach unter anderem LEED Gold, Green Globe Platinum und ISO 14001 zertifiziert. 2016 wurde es von Green Globe zum umweltfreundlichsten Resort der Welt gekürt. Weitere Informationen sind auf der Website des Hotels verfügbar.

