Neu bei MrDISC: GPS Keyfinder Round

Schnelle und präzise Ortung von Gegenständen durch einen leistungsstarken 32-Bit-Prozessor

Wir freuen uns, die Markteinführung des hochmodernen GPS Keyfinders „Round“ bekannt zu geben. Dieses innovative Gerät ist der ideale Helfer, um Schlüssel, Geldbörsen und andere wichtige Gegenstände im Auge zu behalten. Mit einer Vielzahl an herausragenden Funktionen setzt der „Round“ neue Maßstäbe in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Effizienz.

Der GPS Keyfinder „Round“ überzeugt durch einen leistungsstarken 32-Bit-Prozessor, der eine blitzschnelle Verarbeitung von Standortdaten ermöglicht. Dies garantiert eine schnelle und präzise Ortung von Gegenständen. Dank des optimierten Stromverbrauchs wird der Keyfinder monatelang betrieben, ohne dass ein Batteriewechsel nötig ist.

Ausgestattet mit zuverlässiger 2.4 GHz Low-Power-Bluetooth-Technologie bietet der „Round“ eine stabile Verbindung zum Smartphone. Diese energieeffiziente Technologie verlängert die Batterielaufzeit und reduziert die Häufigkeit von Batteriewechseln.

Die nahtlose Integration in die FindMy-App ermöglicht ein einfaches Tracking über das iPhone, iPad oder Mac. Der Keyfinder bietet sofortige Benachrichtigungen, wenn sich Gegenstände außer Reichweite befinden, und zeigt den letzten bekannten Standort auf der Karte an. So werden verlorene Gegenstände schnell und problemlos wiedergefunden.

Der GPS Keyfinder „Round“ bietet praktische Zusatzfunktionen. Seine lange Akkulaufzeit gewährleistet eine monatelange Nutzung ohne Batteriewechsel. Die benutzerfreundliche FindMy-App macht die Handhabung unkompliziert. Mit seinem kompakten Design lässt sich der Keyfinder leicht und unauffällig an Schlüssel, Taschen oder anderen Gegenständen befestigen.

Eine individuelle Personalisierung durch Siebdruck erhöht die Werbewirkung.

Der Smart Keyfinder „Round“ ist die perfekte Lösung für alle, die ihre Sachen verlegen. Verabschieden Sie sich von langem Suchen und genießen Sie die Sicherheit, Ihre wichtigsten Dinge griffbereit zu haben.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

Firmenkontakt

MrDISC c/o Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 2

22143 Hamburg

04067587722

04067587725



https://videokarte-marketing.de

Pressekontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 2

22143 Hamburg

04067587722

04067587725



https://videokarte-marketing.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.